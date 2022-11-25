Уэльс – Иран: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 25 ноября

Сборные Уэльса и Ирана сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в пятницу, 25 ноября. Начало – в 13:00 по московскому времени.

Команды ни разу не играли друг с другом.

В матче 1-го тура Уэльс сыграл вничью с США (1:1), а Иран крупно проиграл Англии (2:6)

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Коэффициенты:

Победа Уэльса – 2.25

Ничья – 3.25

Победа Ирана – 3.85

Рекомендуемая ставка: Победа Уэльса

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Где смотреть матч Уэльс – Иран