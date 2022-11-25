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    Уэльс – Иран: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 25 ноября

    Сборные Уэльса и Ирана сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в пятницу, 25 ноября. Начало – в 13:00 по московскому времени.

    Команды ни разу не играли друг с другом.

    В матче 1-го тура Уэльс сыграл вничью с США (1:1), а Иран крупно проиграл Англии (2:6)

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    Коэффициенты:

    • Победа Уэльса – 2.25
    • Ничья – 3.25
    • Победа Ирана – 3.85

    Рекомендуемая ставка: Победа Уэльса

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    Где смотреть матч Уэльс – Иран

    Источник: «Бомбардир»

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