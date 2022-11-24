Вратарь сборной Камеруна Онана установил рекорд чемпионата мира

Камерун проиграл Швейцарии в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

Вратарь камерунцев Андре Онана сделал 26 касаний мяча за пределами своей штрафной площади. Это новый рекорд чемпионата мира.

Камерун уступил со счетом 0:1.

На турнире дебютировал россиянин Гаэль Ондуа.

Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.

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