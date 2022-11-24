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    Вратарь сборной Камеруна Онана установил рекорд чемпионата мира

    Камерун проиграл Швейцарии в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

    Вратарь камерунцев Андре Онана сделал 26 касаний мяча за пределами своей штрафной площади. Это новый рекорд чемпионата мира.

    • Камерун уступил со счетом 0:1.
    • На турнире дебютировал россиянин Гаэль Ондуа.
    • Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.

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    Источник: Opta

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