Вратарь сборной Камеруна Онана установил рекорд чемпионата мира

Камерун проиграл Швейцарии в первом туре группового этапа ЧМ-2022.
Вратарь камерунцев Андре Онана сделал 26 касаний мяча за пределами своей штрафной площади. Это новый рекорд чемпионата мира.
- Камерун уступил со счетом 0:1.
- На турнире дебютировал россиянин Гаэль Ондуа.
- Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.
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Источник: Opta