Игрок сборной Камеруна Ондуа обратился к российским болельщикам

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа после матча ЧМ-2022 со Швейцарией поблагодарил российских болельщиков за поддержку.

«Спасибо России, что более за меня. Спасибо большое, за вашу огромную поддержку», – сказал Ондуа.

Камерун проиграл Швейцарии со счетом 0:1.

Ондуа – воспитанник «Локомотива».

Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.

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