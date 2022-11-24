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    Ондуа: «Почему я должен бояться играть с российским флагом? Я вырос в России, это мой дом»

    Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа прокомментировал появление на поле в матче ЧМ-2022 со Швейцарией в бутсах с российским флагом.

    «Почему я должен бояться выходить на поле в бутсах с российским флагом? Россия – это мой дом. Я там вырос. Я там живу. После карьеры буду там жить.

    Я ничего не боюсь. Я чувствую себя свободным человеком! Камерун и Россия – мой родной дом. От этого я никогда не откажусь», – сказал Ондуа.

    • Камерун проиграл Швейцарии со счетом 0:1.
    • Ондуа – воспитанник «Локомотива».
    • Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.

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    Источник: «Чемпионат»

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