Ондуа: «Почему я должен бояться играть с российским флагом? Я вырос в России, это мой дом»

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа прокомментировал появление на поле в матче ЧМ-2022 со Швейцарией в бутсах с российским флагом.

«Почему я должен бояться выходить на поле в бутсах с российским флагом? Россия – это мой дом. Я там вырос. Я там живу. После карьеры буду там жить.

Я ничего не боюсь. Я чувствую себя свободным человеком! Камерун и Россия – мой родной дом. От этого я никогда не откажусь», – сказал Ондуа.

Камерун проиграл Швейцарии со счетом 0:1.

Ондуа – воспитанник «Локомотива».

Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.

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