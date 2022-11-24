Россиянин Ондуа дебютировал за сборную Камеруна на ЧМ-2022

Сборная Швейцарии побеждает Камерун в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 (1:0, второй тайм).

На 68-й минуте на поле в составе Камеруна появился полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа. У него есть российское гражданство.

Ондуа – воспитанник «Локомотива».

Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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