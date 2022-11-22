Франция и Австралия назвали стартовые составы на матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2022.
Франция: Льорис, Эрнандес, Упамекано, Конате, Павар, Рабьо, Чуамени, Дембеле, Гризманн, Мбаппе, Жиру.
Австралия: Райан, Бехич, Роулес, Суттар, Аткинсон, Леки, Муй, Ирвин, МакГри, Гудвин, Дюк.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.
- Матч начнется в 22:00 мск.
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Источник: Бомбардир.ру