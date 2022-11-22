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    Франция – Австралия: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Франция и Австралия назвали стартовые составы на матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2022.

    Франция: Льорис, Эрнандес, Упамекано, Конате, Павар, Рабьо, Чуамени, Дембеле, Гризманн, Мбаппе, Жиру.

    Австралия: Райан, Бехич, Роулес, Суттар, Аткинсон, Леки, Муй, Ирвин, МакГри, Гудвин, Дюк.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +953

      ARSteven89 1 час назад

      Алле ле блё, за всех травмированных!

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