Сычевой и Пиняев – в топ-5 самых подорожавших игроков РПЛ

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов РПЛ.

Самым подорожавшим игроком стал полузащитник «Зенита» Вендел. Его рыночная стоимость выросла на 3 миллиона евро – с 19 до 22 миллионов.

В топ-5 рейтинга вошли игроки сборной России Даниил Уткин («Ростов»), Владимир Сычевой («Оренбург») и Сергей Пиняев («Крылья Советов»).

Топ-10 рейтинга самых подорожавших игроков РПЛ:

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