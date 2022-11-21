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    Широков: «Надеюсь, Бердыева не назначат в «Сочи». В России есть тренеры ничем не хуже»

    Экс-игрок сборной России Роман Широков выступил против назначения Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

    «Посмотреть на Бердыева в «Сочи» будет интересно. Но трудно сказать, добьeтся ли он там результата. Курбан Бекиевич давно уже у нас не был. Я надеюсь, что его не назначат. У нас есть российские тренеры ничем не хуже Бердыева.

    Курбану Бекиевичу нужно отдать должное — большой специалист для России. Но он уже давно у нас не работает. Не видели его на большой сцене. Он был в «Кайрате», а сейчас в Иране.

    Да, был большим специалистом, когда уезжал из России. Все до сих пор к нему относятся с большим уважением. Но трудно сказать, что именно он сейчас из себя представляет и что может дать «Сочи», — сказал Широков.

    • «Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.
    • Бердыев сейчас работает в иранском «Тракторе».
    • В России он не тренирует с 2019 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1518

      koli4ka 49 минут назад

      да нужно к ним Юрана сватать,куда эту бездарь только не втюхивали с осени,а оно так и сидит без работы только комменты и советы налево и направо раздаёт,как будто в них кто-то нуждается...

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      Рейтинг: +1538

      jek718875 56 минут назад

      Мостовой закончился, начался Широков

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