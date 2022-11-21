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    Рыжиков прокомментировал увольнение Слуцкого из «Рубина»

    Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился мнением о результатах казанцев и отставке главного тренера команды Леонида Слуцкого.

    – Что происходит с командой? Казалось бы, подбор игроков, по меркам Первой лиги, великолепный, тренерской состав – тоже. Но результат – не тот, которого ждали. В чем причина?

    – Чтобы говорить что-то, надо быть внутри команды, внутри клуба. Какие бы догадки ни были, они все равно будут неполные, что ли, не выражающие полную картину того, что происходит в клубе. Так что я не знаю.

    Я желаю «Рубину», чтобы в этом сезоне он вернулся в Премьер-лигу, потому что потом тяжелее будет это сделать. Я верю, что команда должна выйти с одного из первых двух мест!

    Но, с другой стороны, я весной верил в то, что «Рубин» не вылетит.

    – Что думаете об увольнении Слуцкого?

    – Правильный или неправильный этот шаг – только время покажет. В «Рубине» дали шанс Леониду Викторовичу исправить ситуацию, да и он сам говорил, что для него дело чести – вернуться в РПЛ. Значит, случилось что-то, о чем мы не знаем.

    • «Рубин» идет на 4-м месте в Первой лиге после 19 туров.
    • Слуцкий возглавлял команду с декабря 2019 года.
    • Об уходе тренера клуб объявил 15 ноября.

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    Источник: «Казанские Ведомости»

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    Сегодня, 07:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23551

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Дипломатично, сдержанно, но это не ответ на вопрос.

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