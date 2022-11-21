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    Саутгейт заявил, что игроки сборной Англии преклонят колено перед матчем с Ираном

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что футболисты национальной команды преклонят колено перед матчем с Ираном на ЧМ-2022.

    «Мы должны сделать это. Это будет сильное заявление, которое найдет отклик во всем мире», – сказал Саутгейт.

    • Англия сыграет с Ираном в понедельник, 21 ноября.
    • Начало матча – в 16:00 мск.
    • Катар проиграл Эквадору со счетом 0:2.
    • Страна-хозяйка ЧМ впервые проиграла в матче открытия.
    • ЧМ-2022 продолжится в понедельник тремя матчами.

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    Источник: Daily Mail

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