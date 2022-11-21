Саутгейт заявил, что игроки сборной Англии преклонят колено перед матчем с Ираном

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что футболисты национальной команды преклонят колено перед матчем с Ираном на ЧМ-2022.

«Мы должны сделать это. Это будет сильное заявление, которое найдет отклик во всем мире», – сказал Саутгейт.

Англия сыграет с Ираном в понедельник, 21 ноября.

Начало матча – в 16:00 мск.

Катар проиграл Эквадору со счетом 0:2.

Страна-хозяйка ЧМ впервые проиграла в матче открытия.

ЧМ-2022 продолжится в понедельник тремя матчами.

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