Петржела: «Россия вышла бы в плей-офф ЧМ-2022»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела видит сборную России в плей-офф чемпионата мира-2022. Команда отстранена от турнира.

«Я не видел игру сборной России больше двух лет, поэтому мне трудно судить, как далеко она могла бы пройти на чемпионате мира. Но, примерно зная уровень игроков и учитывая, что Валерий Карпин — хороший тренер, можно сказать, что сборная России вышла бы в плей-офф. А дальше все зависело бы от того, с кем им предстояло бы играть. Так что гадать здесь тяжело», — сказал Петржела.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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