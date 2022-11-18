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    Рианчо: «Россия могла бы обыграть Испанию. Уровень команд одинаковый»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо не исключил победу России, если бы команда сейчас сыграла со сборной Испании.

    «Футбол — это игра, вы можете выиграть, проиграть или сыграть вничью. Но в целом лучшие команды всегда побеждают, за исключением особых обстоятельств. Каждый раз, когда вы играете, есть шанс победить!

    Нынешняя сборная России могла бы обыграть сборную Испании, шансы были бы 50 на 50. Тем более что вы уже обыгрывали нас. Уровень команд, наверное, одинаковый», — сказал Рианчо.

    • Накануне Россия сыграла вничью с Таджикистаном (0:0).
    • 20 ноября Россия встретится в Ташкенте с Узбекистаном.
    • Россия сейчас отстранена от международных турниров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +86

      Niklas80 7 минут назад

      Насчет уровня это он смешно сказал.)

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      Рейтинг: +20259

      derrik2000 1 час назад

      "Дядя Петя, ты дурак?" (с) /Фильм "Серёжа" Сергея Бондарчука/.

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      Рейтинг: +8244

      vladik12 2 часа назад

      Ска, блаженный.

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