Рамос прокомментировал непопадание в состав сборной Испании на ЧМ-2022

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос отреагировал на непопадание в заявку сборной Испании на предстоящий чемпионат мира.

«Чемпионат мира был большой мечтой, которую я хотел осуществить. Это был бы мой пятый чемпионат мира, но, к сожалению, мне придeтся смотреть его дома.

Мне тяжело принять это, но утром солнце всe равно взойдeт», – написал Рамос в соцсети.

Рамосу 36 лет.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Испания на групповом этапе сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.

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