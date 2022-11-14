Рамос прокомментировал непопадание в состав сборной Испании на ЧМ-2022

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос отреагировал на непопадание в заявку сборной Испании на предстоящий чемпионат мира.
«Чемпионат мира был большой мечтой, которую я хотел осуществить. Это был бы мой пятый чемпионат мира, но, к сожалению, мне придeтся смотреть его дома.
Мне тяжело принять это, но утром солнце всe равно взойдeт», – написал Рамос в соцсети.
- Рамосу 36 лет.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Испания на групповом этапе сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.
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Источник: Бомбардир.ру