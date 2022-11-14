Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Рамос прокомментировал непопадание в состав сборной Испании на ЧМ-2022

    Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос отреагировал на непопадание в заявку сборной Испании на предстоящий чемпионат мира.

    «Чемпионат мира был большой мечтой, которую я хотел осуществить. Это был бы мой пятый чемпионат мира, но, к сожалению, мне придeтся смотреть его дома.

    Мне тяжело принять это, но утром солнце всe равно взойдeт», – написал Рамос в соцсети.

    • Рамосу 36 лет.
    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Испания на групповом этапе сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Мостовой прокомментировал непопадание Рамоса и Де Хеа в состав сборной Испании на ЧМ-2022 1
    Хакими отреагировал на непопадание Рамоса в заявку Испании на ЧМ-2022 3
    36-летний Рамос установил рекорд «ПСЖ»
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11