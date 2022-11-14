Изидор высказался о перспективах сборной Франции на ЧМ-2022

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор оценил шансы сборной Франции стать чемпионами мира второй раз подряд.

«Сборная Франции все доказала в 2018 году. Она может повторить свой успех и в этот раз.

В этой команде есть обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, Килиан Мбаппе и целая плеяда высококачественных игроков.

Франция может выиграть чемпионат мира в Катаре», – сказал Изидор.

ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе Франция сыграет с Данией, Австралией и Тунисом.

Заявку действующих чемпионов мира на турнир можно посмотреть здесь.

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