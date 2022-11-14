Изидор высказался о перспективах сборной Франции на ЧМ-2022

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор оценил шансы сборной Франции стать чемпионами мира второй раз подряд.
«Сборная Франции все доказала в 2018 году. Она может повторить свой успех и в этот раз.
В этой команде есть обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, Килиан Мбаппе и целая плеяда высококачественных игроков.
Франция может выиграть чемпионат мира в Катаре», – сказал Изидор.
- ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
- На групповом этапе Франция сыграет с Данией, Австралией и Тунисом.
- Заявку действующих чемпионов мира на турнир можно посмотреть здесь.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «Р-Спорт»