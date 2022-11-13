Чистяков: «Наверное, хотел бы поговорить с Орловым после его громких слов»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков был бы не против пообщаться с комментатором Геннадием Орловым.

Орлов на прошлой неделе сообщил, что игрок зимой может перейти в «Ахмат».

«С Орловым не разговаривал. Хотел ли я поговорить с ним? Наверное, да. Но все мы люди. Немного громкие слова он сказал. Я не буду просить извиняться, но в итоге он извинился сам. Ошибся я в тот день, ошибся он. Никаких проблем», – сказал Чистяков.

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