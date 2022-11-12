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    Врач сборной России: «Фернандес все прекрасно понимал, но стеснялся говорить по‑русски»

    Врач сборной России Михаил Вартапетов ответил, знает ли Марио Фернандес русский язык.

    – Марио порой критиковали за то, что он так и не выучил русский, но при этом забывали, что человек очень много здоровья отдал, играя в российской сборной.

    – Самоотверженность у него всегда была запредельная. А насчет русского – Марио все прекрасно понимал.

    На бытовом уровне, в коллективе у него вообще никаких проблем не было, мог общаться на русском.

    Думаю, на публике он стеснялся говорить по‑русски, потому что боялся быть неправильно понятым.

    • Фернандес отыграл 10 сезонов в составе ЦСКА.
    • За сборную России он выступал с 2017 по 2021 год.

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    Источник: «Матч ТВ»

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