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    Рианчо отреагировал на критику со стороны Карреры

    Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал слова Массимо Карреры в свой адрес.

    Итальянец ранее заявил: «У нас были стычки с Рианчо. Я дал ему слишком много свободы».

    «Все тренеры, с которыми я работал, знают, что если мне что-то не нравится, я говорю это в лицо.

    Это лучше, чем иметь помощника, который всегда с тобой соглашается.

    У меня есть свой характер, который может не нравиться. Но я не намерен это менять», – сказал Рианчо.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.
    • При нем москвичи выиграли РПЛ и Суперкубок России.
    • После увольнения итальянца команду временно тренировал Рианчо.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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