Каррера: «У нас были стычки с Рианчо. Я дал ему слишком много свободы»

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о проблемах со своим бывшим помощником Раулем Рианчо.

– Перед третьим сезоном вашим ассистентом стал испанец Рауль Рианчо. Игроки рассказывали, что на тренировках вы говорили одно, а он – другое. Что вы думаете о нем?

– Это была моя ошибка. Я дал ему слишком много свободы. Мне нравится это делать для своих ассистентов. Но я не смог удержать Рианчо на своем месте. Мы с ним часто разговаривали, у нас были стычки.

– Вам не кажется странным, что Рианчо пришел в «Спартак» благодаря тем же Трабукки и Гурцкая? Вы вроде как друзья, а они привели тренера, который не ладил с вами.

– Они познакомили меня с ним в Марбелье. Потом, когда мне пришлось расстаться с Мальфатти и Д’Урбано, мне потребовался кто-то на их места.

Те, кого искал в Италии, уже не были доступны, и я вспомнил о разговоре с Рианчо. Тогда он произвел на меня хорошее впечатление.

Поэтому я предложил Марко поговорить с Раулем. Никто не навязывал мне его кандидатуру. Я выбрал его сам.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.

При нем москвичи выиграли РПЛ и Суперкубок России.

После увольнения итальянца команду временно тренировал Рианчо.

Чего не хватает «Бомбардиру»?

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно