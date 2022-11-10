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    Каррера: «У нас были стычки с Рианчо. Я дал ему слишком много свободы»

    Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о проблемах со своим бывшим помощником Раулем Рианчо.

    – Перед третьим сезоном вашим ассистентом стал испанец Рауль Рианчо. Игроки рассказывали, что на тренировках вы говорили одно, а он – другое. Что вы думаете о нем?

    – Это была моя ошибка. Я дал ему слишком много свободы. Мне нравится это делать для своих ассистентов. Но я не смог удержать Рианчо на своем месте. Мы с ним часто разговаривали, у нас были стычки.

    – Вам не кажется странным, что Рианчо пришел в «Спартак» благодаря тем же Трабукки и Гурцкая? Вы вроде как друзья, а они привели тренера, который не ладил с вами.

    – Они познакомили меня с ним в Марбелье. Потом, когда мне пришлось расстаться с Мальфатти и Д’Урбано, мне потребовался кто-то на их места.

    Те, кого искал в Италии, уже не были доступны, и я вспомнил о разговоре с Рианчо. Тогда он произвел на меня хорошее впечатление.

    Поэтому я предложил Марко поговорить с Раулем. Никто не навязывал мне его кандидатуру. Я выбрал его сам.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.
    • При нем москвичи выиграли РПЛ и Суперкубок России.
    • После увольнения итальянца команду временно тренировал Рианчо.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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