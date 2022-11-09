Габулов: «Черчесов – топ-тренер. Он настраивается на победу в Лиге Европы»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов оценил работу главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

– Черчесов является топ-тренером России. Он достиг очень многого и сейчас продолжает добиваться высоких результатов. Станислав Саламович внес большой вклад в мое развитие, так же, как и Валерий Газзаев, Гус Хиддинк.

– Следите за его успехами в Венгрии?

– Конечно, и радуюсь его достижениям, но, как любит говорить Станислав Саламович: «Результат – это то, чего мы достигаем после окончания сезона». В прошлом сезоне Черчесов стал чемпионом Венгрии с «Ференцварошем», и выиграл Кубок. Сейчас в Лиге Европы есть промежуточный результат, но я уверен, что Станислав Саламович настраивается на победу в этом турнире.

«Ференцварош» начнет путь в плей-офф ЛЕ с 1/8 финала.

Матчи состоятся в марте.

«Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии.

Чего не хватает «Бомбардиру»?

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно