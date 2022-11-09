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    Габулов: «Черчесов – топ-тренер. Он настраивается на победу в Лиге Европы»

    Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов оценил работу главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

    – Черчесов является топ-тренером России. Он достиг очень многого и сейчас продолжает добиваться высоких результатов. Станислав Саламович внес большой вклад в мое развитие, так же, как и Валерий Газзаев, Гус Хиддинк.

    – Следите за его успехами в Венгрии?

    – Конечно, и радуюсь его достижениям, но, как любит говорить Станислав Саламович: «Результат – это то, чего мы достигаем после окончания сезона». В прошлом сезоне Черчесов стал чемпионом Венгрии с «Ференцварошем», и выиграл Кубок. Сейчас в Лиге Европы есть промежуточный результат, но я уверен, что Станислав Саламович настраивается на победу в этом турнире.

    • «Ференцварош» начнет путь в плей-офф ЛЕ с 1/8 финала.
    • Матчи состоятся в марте.
    • «Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии.

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    Источник: «РБ Спорт»

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