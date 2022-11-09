Рианчо: «Карпин входит в топ-20 лучших тренеров мира. Элитный специалист»

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о тренер «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.

«Карпин — элитный специалист. Он в топ-20 лучших тренеров мира. Карпин смог бы повторить подвиг Черчесова и дойти со сборной России до 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Российская команда играла великолепно в отборочной турнире и практически выиграла свою группу. Футбол Карпина умный и гибкий. Посмотрите на его результаты в «Ростове» — так может только сильный тренер», — сказал Рианчо.

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