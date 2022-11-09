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    Рианчо: «Карпин входит в топ-20 лучших тренеров мира. Элитный специалист»

    Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о тренер «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.

    «Карпин — элитный специалист. Он в топ-20 лучших тренеров мира. Карпин смог бы повторить подвиг Черчесова и дойти со сборной России до 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

    Российская команда играла великолепно в отборочной турнире и практически выиграла свою группу. Футбол Карпина умный и гибкий. Посмотрите на его результаты в «Ростове» — так может только сильный тренер», — сказал Рианчо.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17158

      ilichkadr 8 минут назад

      С таким составом как нынешний дойти до 1/4 финала чемпионата мира !?

      P.S.Неужели так Спартак подействовал на макаронника!?

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      Рейтинг: +23474

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      ОБЪЕКТИВНО!

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      Рейтинг: +11926

      Алексей З 12 минут назад

      Да что там в мире , в РОССИИ !!!

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      Рейтинг: +16298

      Fusballer 58 минут назад

      Лично я считаю, что Карпин выиграл бы этот чемпионат мира!

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