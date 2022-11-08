Гендиректор «Зенита» – о Чистякове: «Изучите разницу между составом и основным составом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о защитнике Дмитрии Чистякове.
— Агент Чистякова заявил, что защитник сегодня тренировался с командой. Означает ли это, что игрок не выведен из состава «Зенита»?
— Прежде чем задавать неподготовленные вопросы, изучите разницу между составом и основным составом.
— Он выведен из основного состава команды?
— Узнаете завтра у Семака.
- Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).
- Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.
- Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.
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Источник: «Спорт-Экспресс»