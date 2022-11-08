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    Гендиректор «Зенита» – о Чистякове: «Изучите разницу между составом и основным составом»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о защитнике Дмитрии Чистякове.

    — Агент Чистякова заявил, что защитник сегодня тренировался с командой. Означает ли это, что игрок не выведен из состава «Зенита»?

    — Прежде чем задавать неподготовленные вопросы, изучите разницу между составом и основным составом.

    — Он выведен из основного состава команды?

    — Узнаете завтра у Семака.

    • Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).
    • Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.
    • Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2113

      моэм 19 минут назад

      Похоже Медведев и Миллер окончательно приняли на веру "лапшу" Семака , в вине Чистякова в поражении ....Семак здорово наловчился " ездить по ушам" этим недалёким по уму чиновникам .... но удивляет что и среди народа нашлись дураки поверившие в то , что тренер имеющий самый сильный сослав лиги и играя дома не сумел отыграть 2 гола имея на это время почти всего матча ( 82+2+5 = 89 минут).

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      Рейтинг: +11891

      Алексей З 26 минут назад

      А-ууу ?
      Где вся эта ху..та гы-гы-гы ? Почему не комментируете что в команде происходит ?
      Или вы шавки только по указке Газпрома рот разеваете ?
      Гниловатые ребята.

      1
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      Рейтинг: +5834

      GoldPlayFIFARus9 > Алексей З 23 минуты назад

      Что за бессвязный набор букв? Ты чё, забыл таблетки выпить?

      1
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      Рейтинг: +11891

      Алексей З > GoldPlayFIFARus9 17 минут назад

      Судя по твоему нику , у тебя с набором букв всё в порядке.
      Ты не мой текст обсуди , а выскажи своё ( если оно есть ) мнение , о ситуации в Зените.
      Со мной вы герои , а вот с Медведевым бздите. Что , "печеньки" лишитесь ?

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      Рейтинг: +14

      Сдохни, хуй моржовый > Алексей З 3 минуты назад

      П.идор, печеньки это же ваша ё.банных миротворцев тема, не ? Или ты Нуланд не ипал ? Говнюк простатитный

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      Рейтинг: +16213

      NewLife 27 минут назад

      шавка мюллера.

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      Рейтинг: +3249

      acor94 53 минуты назад

      Он сам то понял что сказал? Иди газ понюхай, может чего ещё умного в голову придёт.

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      Рейтинг: +843

      Rabinovi_ch 54 минуты назад

      Что за бред?
      Игроки Зенит-2 тоже часть состава команды, но не основной команды. Если он подразумевает тех, кто выходит на поле, то этой стартовый состав и т.д.

      Дед, пей таблетки

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