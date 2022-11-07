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    Отец Чистякова – о «Зените»: «Большие деньги – это большая грязь»

    Юрий Чистяков, отец защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал отстранение сына от основы клуба из Петербурга.

    — Что Дмитрий намерен делать дальше?

    — Мы общались, но все решения сын принимает самостоятельно. Мне будет некорректным что-то заявлять во всеуслышанье. Но лично для меня не так важны деньги, которые получает Дима. Главное — игровая практика. В «Зените» или нет — неважно.

    «Ростов», например, где он играл раньше, — хороший клуб. В свое время я приезжал в Ростов и говорил Диме: Карпин — прекрасный тренер. Что касается «Зенита», то для себя я понял точно: большие деньги — это большая грязь.

    • Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
    • На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.
    • Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17356

      paracetamol 43 минуты назад

      Большие деньги – это большая ответственность. Пить меньше надо!

      0
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      Рейтинг: +16278

      Fusballer 45 минут назад

      Большие деньги - большая ответственность!

      0
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      Рейтинг: +413

      the teacher 49 минут назад

      Папа видимо не сильно умный человек, сын еще в команде а он уже и клуб и директора клуба отху есосил за глаза ))

      1
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      Рейтинг: +7087

      Беспонтий 56 минут назад

      когда дела становятся совсем плохо
      на сцену вылезает как всегда папа -бессеребреник

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      Рейтинг: +413

      the teacher > Беспонтий 19 минут назад

      Почему-то папу Неймара сразу вспомнил )))

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      Рейтинг: +5104

      neim 1 час назад

      Эот точно. И чем больше денег, тем грязь грязнее !

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