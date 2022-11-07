Юрий Чистяков, отец защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал отстранение сына от основы клуба из Петербурга.

— Что Дмитрий намерен делать дальше?

— Мы общались, но все решения сын принимает самостоятельно. Мне будет некорректным что-то заявлять во всеуслышанье. Но лично для меня не так важны деньги, которые получает Дима. Главное — игровая практика. В «Зените» или нет — неважно.

«Ростов», например, где он играл раньше, — хороший клуб. В свое время я приезжал в Ростов и говорил Диме: Карпин — прекрасный тренер. Что касается «Зенита», то для себя я понял точно: большие деньги — это большая грязь.

Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).

На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.

Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.

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