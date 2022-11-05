Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Ахмата»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).
«Начало матча повлияло на всю игру. Первый тайм мы провалили, во втором играли хорошо, были моменты, но, к сожалению, не получилось.
Те скорости, на которых мы играли в обороне, со стороны выглядели как тяжелое зрелище. К сожалению, по какой-то причине Чистяков выглядел не очень уверенно. Первым таймом мы абсолютно недовольны, второй тайм был лучше по качеству игры.
Феномена «Ахмата» нет – в каждом сезоне находится команда, которая отнимает у нас очки», – сказал тренер.
- «Зенит» дважды пропустил в 1-е 10 минут.
- Зенитовцы впервые в сезоне РПЛ проиграли.
- «Ахмат» не побеждал в Санкт-Петербурге 5 лет.
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Источник: телеграм-канал «Зенита»