Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Ахмата»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Начало матча повлияло на всю игру. Первый тайм мы провалили, во втором играли хорошо, были моменты, но, к сожалению, не получилось.

Те скорости, на которых мы играли в обороне, со стороны выглядели как тяжелое зрелище. К сожалению, по какой-то причине Чистяков выглядел не очень уверенно. Первым таймом мы абсолютно недовольны, второй тайм был лучше по качеству игры.

Феномена «Ахмата» нет – в каждом сезоне находится команда, которая отнимает у нас очки», – сказал тренер.

«Зенит» дважды пропустил в 1-е 10 минут.

Зенитовцы впервые в сезоне РПЛ проиграли.

«Ахмат» не побеждал в Санкт-Петербурге 5 лет.

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