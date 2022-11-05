Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Ахмата»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

    «Начало матча повлияло на всю игру. Первый тайм мы провалили, во втором играли хорошо, были моменты, но, к сожалению, не получилось.

    Те скорости, на которых мы играли в обороне, со стороны выглядели как тяжелое зрелище. К сожалению, по какой-то причине Чистяков выглядел не очень уверенно. Первым таймом мы абсолютно недовольны, второй тайм был лучше по качеству игры.

    Феномена «Ахмата» нет – в каждом сезоне находится команда, которая отнимает у нас очки», – сказал тренер.

    • «Зенит» дважды пропустил в 1-е 10 минут.
    • Зенитовцы впервые в сезоне РПЛ проиграли.
    • «Ахмат» не побеждал в Санкт-Петербурге 5 лет.

    Получи фрибет 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Конате: «Мы доказали, что «Ахмат» – не маленькая команда»
    Директор «Ахмата» отреагировал на победу над «Зенитом»
    Андрей Мостовой: «Настраивался пройти сезон РПЛ без поражений»
    Источник: телеграм-канал «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:50
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2712

      nemolod 29 минут назад

      Оба гола хозяева получили за откровенное разгильдяйство,причем им повезло,что не получили от гостей еще ! А будь этот матч еврокубковый-получили бы не два,а гораздо больше голов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13939

      playsh 1 час назад

      Семак,не переживай,один раз - не пидехваст...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +679

      Zenit40k 1 час назад

      Ахмату повезло просто ,сами себе привезли 2 гола
      Ну и ладно ,все равно задел большой ,хрюшкам нас не догнать ,ждём их в СПб ,будем делать шашлык ,гыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3426

      lordmrv > Zenit40k 54 минуты назад

      Ну а пока нагнитесь посильнее и кричите - Ахмат Сила!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      Baggio1986 1 час назад

      Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      SunnyDay 1 час назад

      Некрасиво при всех винить одного, пусть и 100℅ накосячившего, в духе бом zha Семачелло поступил

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17344

      paracetamol 1 час назад

      Если у тебя с Ахматом не получилось, что у тебя может получиться в ЕК, чучело?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3426

      lordmrv > paracetamol 52 минуты назад

      Простите, Вы сейчас с зеркалом разговаривали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13939

      playsh 1 час назад

      Зажрались ребятки,зазвездились - три очка в уме,да ещё на своём поле,уже вчера в свой актив прибавили...вот и сгорели.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      saf05 1 час назад

      Недотренер

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13939

      playsh > saf05 1 час назад

      !!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3855

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Ну вот и эти обосрались еще жиже чем Спартак.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Рыло свина 1 час назад

      Феномена Ахмата нет, тренера у Зенита тоже нет!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11