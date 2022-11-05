Мостовой: «Спартак» после матча с «Сочи» должен благодарить судью»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 16-го тура РПЛ между москвичами и «Сочи» (1:1).

«Казалось бы, «Спартак» на кураже, у них всe складывается, всe за победу. У «Сочи» всe против, и ещe Кристиан Нобоа не играл. Но самоотдача, настрой решают. Да и поле тяжеловатое было. Оно одинаковое для обеих команд, но всe-таки защищаться на таком поле лучше, чем атаковать.

Первый тайм «Спартак» начал неплохо, забили. А затем «Сочи» даже переломил игру. И во втором тайме хорошо, что Жоаозиньо попал во вратаря. Моментами «Сочи» превосходил «Спартак», но у «Спартака» матч получился ниже среднего. Хорошо ещe Квинси Промес есть в своей великолепной форме, который нагнетает и постоянно забивает.

Я не думаю, что дело в недооценке соперника. Все игроки профессионала получают за это деньги. Бывает, и «Реал» и «Бавария» проигрывают. Так получается. Но нужно признать, что «Спартак» сегодня играл слабовато.

Что касается ситуации с Александром Соболевым, то судья – живой человек. У Соболева была карточка, и его второй прыжок локтем – это очевидная жeлтая карточка. Судья стоял в трeх шагах и не дал. Тут «Спартаку» повезло, однозначное удаление было. Судью ещe нужно поблагодарить», – сказал Мостовой.

Матч в поле судил Артем Чистяков из Азова.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

«Сочи» занимает 9-е место.

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