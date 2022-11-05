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  • Мостовой: «Спартак» после матча с «Сочи» должен благодарить судью»

Мостовой: «Спартак» после матча с «Сочи» должен благодарить судью»

5 ноября 2022, 18:19
10

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 16-го тура РПЛ между москвичами и «Сочи» (1:1).

«Казалось бы, «Спартак» на кураже, у них всe складывается, всe за победу. У «Сочи» всe против, и ещe Кристиан Нобоа не играл. Но самоотдача, настрой решают. Да и поле тяжеловатое было. Оно одинаковое для обеих команд, но всe-таки защищаться на таком поле лучше, чем атаковать.

Первый тайм «Спартак» начал неплохо, забили. А затем «Сочи» даже переломил игру. И во втором тайме хорошо, что Жоаозиньо попал во вратаря. Моментами «Сочи» превосходил «Спартак», но у «Спартака» матч получился ниже среднего. Хорошо ещe Квинси Промес есть в своей великолепной форме, который нагнетает и постоянно забивает.

Я не думаю, что дело в недооценке соперника. Все игроки профессионала получают за это деньги. Бывает, и «Реал» и «Бавария» проигрывают. Так получается. Но нужно признать, что «Спартак» сегодня играл слабовато.

Что касается ситуации с Александром Соболевым, то судья – живой человек. У Соболева была карточка, и его второй прыжок локтем – это очевидная жeлтая карточка. Судья стоял в трeх шагах и не дал. Тут «Спартаку» повезло, однозначное удаление было. Судью ещe нужно поблагодарить», – сказал Мостовой.

  • Матч в поле судил Артем Чистяков из Азова.
  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
  • «Сочи» занимает 9-е место.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Мостовой Александр
Комментарии (10)
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житель СПб
1667661790
Матч посмотреть не смог - читаю здесь и странно: никаких комментариев спартаковцев. Такого не припомню... Видимо, все было настолько плохо?
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Рыло свина
1667664495
до матча отблагодарили!
Ответить
saf05
1667664910
Судью на мыло!!!!!
Ответить
шахта Заполярная
1667673355
Со Спартаком сочи костями ложились, а с сенитом как манекены стояли. Что то не то в игре у сочи.
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zigbert
1667674292
Удалять можно было и Терехова, только об этом почему то Мостовой не говорит.
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zadira56
1667676544
Винтохвостые опять отскочили!Блин,наверное самая везучая команда,которую все судьи боятся!Зарема "....ды всем даст)Половина голов Промеса-случайные."Плачущего дельфина"-Соболева не удалили.Видимо,все проделки Газпрома)
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