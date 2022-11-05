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    Мостовой: «Спартак» после матча с «Сочи» должен благодарить судью»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 16-го тура РПЛ между москвичами и «Сочи» (1:1).

    «Казалось бы, «Спартак» на кураже, у них всe складывается, всe за победу. У «Сочи» всe против, и ещe Кристиан Нобоа не играл. Но самоотдача, настрой решают. Да и поле тяжеловатое было. Оно одинаковое для обеих команд, но всe-таки защищаться на таком поле лучше, чем атаковать.

    Первый тайм «Спартак» начал неплохо, забили. А затем «Сочи» даже переломил игру. И во втором тайме хорошо, что Жоаозиньо попал во вратаря. Моментами «Сочи» превосходил «Спартак», но у «Спартака» матч получился ниже среднего. Хорошо ещe Квинси Промес есть в своей великолепной форме, который нагнетает и постоянно забивает.

    Я не думаю, что дело в недооценке соперника. Все игроки профессионала получают за это деньги. Бывает, и «Реал» и «Бавария» проигрывают. Так получается. Но нужно признать, что «Спартак» сегодня играл слабовато.

    Что касается ситуации с Александром Соболевым, то судья – живой человек. У Соболева была карточка, и его второй прыжок локтем – это очевидная жeлтая карточка. Судья стоял в трeх шагах и не дал. Тут «Спартаку» повезло, однозначное удаление было. Судью ещe нужно поблагодарить», – сказал Мостовой.

    • Матч в поле судил Артем Чистяков из Азова.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • «Сочи» занимает 9-е место.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:19
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +368

      saf05 1 час назад

      Судью на мыло!!!!!

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      Рейтинг: +93

      Рыло свина 1 час назад

      до матча отблагодарили!

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      Рейтинг: +17666

      Cleaner 2 часа назад

      Спартак не поблагодарит судью. Спартак НЕБЛАГОДАРНЫЙ.

      1
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      Рейтинг: +17958

      житель СПб 2 часа назад

      Матч посмотреть не смог - читаю здесь и странно: никаких комментариев спартаковцев. Такого не припомню... Видимо, все было настолько плохо?

      0
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      Рейтинг: +520

      klimovich > житель СПб 2 часа назад

      Смотрелось тяжело. Не ужас-ужас, но футбола было мало.

      1
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      Рейтинг: +798

      Krics > житель СПб 2 часа назад

      У тебя все хорошо,ихмо

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      Рейтинг: +7715

      nik55 > житель СПб 2 часа назад

      просто спартаковцы играли как Зенит с Ахматом---всем игрокам пох

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      Рейтинг: +17666

      Cleaner > житель СПб 2 часа назад

      Равная пресная игра в которой судья подыгрывал Спартаку. Пропустив этот матч Вы ничего не потеряли.

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      Рейтинг: +3426

      lordmrv > житель СПб 49 минут назад

      Игра говно, Селихов лучший. Соболя надо было удалять. Он и Игнатов худшие в игре. Вкратце так.

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