Соболева ошибочно не удалили в матче с «Сочи» (Игорь Федотов)

В эти минуты проходит матч 16-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком». В первом тайме вторую желтую карточку должен был получить форвард москвичей Александр Соболев. Это мнение экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова.

«24-я минута.

Ошибается Артем Чистяков. В данном эпизоде следовало показать Соболеву вторую желтую карточку и удалить его с поля за применение рук в борьбе за мяч

Правильное решение: желтая карточка (у игрока «Спартака» она стала бы второй) – удаление», – написал Федотов.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Сочи.

Скриншот трансляции телеканала «Матч Премьер».

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