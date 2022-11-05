Соболева ошибочно не удалили в матче с «Сочи» (Игорь Федотов)

В эти минуты проходит матч 16-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком». В первом тайме вторую желтую карточку должен был получить форвард москвичей Александр Соболев. Это мнение экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова.
«24-я минута.
Ошибается Артем Чистяков. В данном эпизоде следовало показать Соболеву вторую желтую карточку и удалить его с поля за применение рук в борьбе за мяч
Правильное решение: желтая карточка (у игрока «Спартака» она стала бы второй) – удаление», – написал Федотов.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Сочи.
Скриншот трансляции телеканала «Матч Премьер».
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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова