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    Соболева ошибочно не удалили в матче с «Сочи» (Игорь Федотов)

    В эти минуты проходит матч 16-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком». В первом тайме вторую желтую карточку должен был получить форвард москвичей Александр Соболев. Это мнение экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова.

    «24-я минута.

    Ошибается Артем Чистяков. В данном эпизоде следовало показать Соболеву вторую желтую карточку и удалить его с поля за применение рук в борьбе за мяч

    Правильное решение: желтая карточка (у игрока «Спартака» она стала бы второй) – удаление», – написал Федотов.

    Скриншот трансляции телеканала «Матч Премьер».

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    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +544

      Эном айс 7 минут назад

      Ориентируясь на вялые отхрюкивания становится понятно ,что трансляцию можно уже не искать?)Точила лучший из рыжих на сегодня!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Romeo 123 15 минут назад

      На кол дельфина , в каждом матче одно и тоже

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1159

      Красногвардейчик 30 минут назад

      Не ошибочно а предвзято!!! Не зря Зарема в свое время РФС поляну накрывала

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +534

      KPCC-SPB 33 минуты назад

      как ушел федот к коням так судейки стали против сочей свистеть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2601

      волчарик 39 минут назад

      Хоть Федотов тот еще эксперт,но на фото локоть-лицо явные.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1159

      Красногвардейчик > волчарик 29 минут назад

      Да тут не надо экспертом быть

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1329

      Узб@гоеный 42 минуты назад

      Стыдно. Вот так Спартак в каждом матче судят, вернее подсуживают. Гыгыгы

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16177

      NewLife 43 минуты назад

      А где оффсайд у педофилов, перед тем, как забили гол ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +294

      FCSpartakM 53 минуты назад

      А две ЖК Терехову ? не , не видим?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Slavan52 57 минут назад

      Почему у Абаскаля эмблема НАТО на рукаве футболки?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8105

      vladik12 > Slavan52 55 минут назад

      Ну и?

      0
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      Рейтинг: +391

      ЭтожЯ > Slavan52 53 минуты назад

      Он агент мирового империализьма .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16177

      NewLife > Slavan52 42 минуты назад

      А почему в РПЛ мячи натовского калибра ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1159

      Красногвардейчик > Slavan52 27 минут назад

      Так правильно ему Федотов кричал, но никто не верит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +667

      Zenit40k 1 час назад

      Потому что Спартак может выигрывать только за счёт того ,что занесли судьям денежку ,гыгы

      8
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      ...
      Рейтинг: +16177

      NewLife > Zenit40k 42 минуты назад

      Ну чумазым даже заносить не надо))

      1
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