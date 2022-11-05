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  • Соболева ошибочно не удалили в матче с «Сочи» (Игорь Федотов)

Соболева ошибочно не удалили в матче с «Сочи» (Игорь Федотов)

5 ноября 2022, 14:36
15

В эти минуты проходит матч 16-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком». В первом тайме вторую желтую карточку должен был получить форвард москвичей Александр Соболев. Это мнение экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова.

«24-я минута.

Ошибается Артем Чистяков. В данном эпизоде следовало показать Соболеву вторую желтую карточку и удалить его с поля за применение рук в борьбе за мяч

Правильное решение: желтая карточка (у игрока «Спартака» она стала бы второй) – удаление», – написал Федотов.

Скриншот трансляции телеканала «Матч Премьер».

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Соболев Александр Федотов Игорь
Комментарии (15)
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Zenit40k
1667648314
Потому что Спартак может выигрывать только за счёт того ,что занесли судьям денежку ,гыгы
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Slavan52
1667648633
Почему у Абаскаля эмблема НАТО на рукаве футболки?
Ответить
FCSpartakM
1667648928
А две ЖК Терехову ? не , не видим?
Ответить
NewLife
1667649501
А где оффсайд у педофилов, перед тем, как забили гол ?
Ответить
волчарик
1667649724
Хоть Федотов тот еще эксперт,но на фото локоть-лицо явные.
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KPCC-SPB
1667650089
как ушел федот к коням так судейки стали против сочей свистеть
Ответить
Красногвардейчик
1667650309
Не ошибочно а предвзято!!! Не зря Зарема в свое время РФС поляну накрывала
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Romeo 123
1667651175
На кол дельфина , в каждом матче одно и тоже
Ответить
Эном айс
1667651649
Ориентируясь на вялые отхрюкивания становится понятно ,что трансляцию можно уже не искать?)Точила лучший из рыжих на сегодня!
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RUSARM
1667654618
Просто судья продажная,как сказал в свое время Кадыров!!
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