«Ты же подводишь команду!». Орлов предложил «Спартаку» оштрафовать Соболева

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил эпизод из матча 16-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:1), когда судья ошибочно не показал вторую желтую карточку форварду москвичей Александру Соболеву.

«А Соболев? Его же должны были удалить! Он же ударил локтем в лицо Артура Юсупова. Железная вторая желтая. Как арбитр этого не увидел? Просто простил его... Гильермо Абаскаль не зря заменил своего нападающего на 57-й минуте. Значит, тот не попал в игру. Так бывает. Но на такой случай Абаскаль должен иметь план Б.

А Соболев все-таки какой-то жестокий... Это же не первый случай, когда в этом сезоне он нарушает правила. Не знаю, зачем он так поступает. Конечно, ему часто достается по ногам. Но отвечать надо только голами. Надо менять менталитет, психологию. Сегодня Александр выпал из игры, а он же очень важная фигура. А первая карточка, которую он получил? Глупость какая-то. Прихватил зачем-то соперника в безобидной ситуации. На десятой минуте! На месте Абаскаля я бы его оштрафовал. Ты же подводишь команду!» – сказал Орлов.

Матч в поле судил Артем Чистяков из Азова.

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