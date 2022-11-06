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  • «Ты же подводишь команду!». Орлов предложил «Спартаку» оштрафовать Соболева

«Ты же подводишь команду!». Орлов предложил «Спартаку» оштрафовать Соболева

6 ноября 2022, 15:47
11

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил эпизод из матча 16-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:1), когда судья ошибочно не показал вторую желтую карточку форварду москвичей Александру Соболеву.

«А Соболев? Его же должны были удалить! Он же ударил локтем в лицо Артура Юсупова. Железная вторая желтая. Как арбитр этого не увидел? Просто простил его... Гильермо Абаскаль не зря заменил своего нападающего на 57-й минуте. Значит, тот не попал в игру. Так бывает. Но на такой случай Абаскаль должен иметь план Б.

А Соболев все-таки какой-то жестокий... Это же не первый случай, когда в этом сезоне он нарушает правила. Не знаю, зачем он так поступает. Конечно, ему часто достается по ногам. Но отвечать надо только голами. Надо менять менталитет, психологию. Сегодня Александр выпал из игры, а он же очень важная фигура. А первая карточка, которую он получил? Глупость какая-то. Прихватил зачем-то соперника в безобидной ситуации. На десятой минуте! На месте Абаскаля я бы его оштрафовал. Ты же подводишь команду!» – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Орлов Геннадий
Комментарии (11)
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Иван Петров 1986
1667741821
Ты про своих лучше рассказывай, а то они все такие добрые и пушистые.
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balam
1667743464
лучше расстрелять
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JTherry
1667744142
на месте Миллера я бы Орлуше сделал операцию по подрезке языка, чтобы он болтал лишь про бом.жей, снимай (отстраняй) "своих" Чистякова и Бакаева...)
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BRAZILES
1667749943
молодой сопляк ---возомнил из себя звезду ---а сам-то еще НЕКТО
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seth343
1667751814
Вечно лезет в Спартак.
Ответить
aaaaahhhh
1667753931
Гена вечно сует свой нос - куда собака свой член не совала.
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alefreddy
1667760831
кто таков этот кекс чтобы судить других
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NewLife
1667767950
Учи своих блохастых. Абаскаль обойдется без твоих советов.
Ответить
alefreddy
1667802968
теперь не до Соболева Чистякова полощут везде
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nik55
1667803880
старый маразматик
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