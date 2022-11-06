Абаскаль: «В Сочи «Спартак» выдал худший тайм при мне»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль недоволен игрой команды в матче 16-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

«Я согласен, что второй тайм сегодня – это худший отрезок «Спартака» за время моей работы с командой. Так бывает: когда ты отдаешь мяч сопернику, к тому же далеко не самому слабому и очень техничному, могут возникать серьезные проблемы», – сказал Абаскаль.

Испанец принял команду летом.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

Сочинцы занимают 9-е место.

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