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    Рианчо: «Божович был пьяный, когда давал интервью?»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал резонансное интервью экс-тренера «Ростова» Миодрага Божовича, который назвал себя легендой российского футбола.

    «Он был пьяный, когда давал это интервью? Ерунда какая-то. Если бы Божович был легендой РПЛ, я бы о нем что-то слышал. Но пусть у него все будет хорошо.

    Желаю Божовичу самых громких тренерских успехов. Если он действительно так хорош, то клубы пригласят его на работу», – сказал Рианчо.

    • Божович занимал 4-е место в РПЛ с «Амкаром» и выигрывал Кубок России с «Ростовом».
    • Последим его клубом в России был тульский «Арсенал», который он покинул после вылета из РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      serjpokеr 5 минут назад

      Если делaете cтавки bet-gp.ru

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      Рейтинг: +19727

      Persona_non_Grata 39 минут назад

      Кто то сомневался ???)

      0
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      Рейтинг: +170

      russkiisergei 49 минут назад

      кто такая рианчо? порнозвезда очередная?

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