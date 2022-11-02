Рианчо: «Божович был пьяный, когда давал интервью?»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал резонансное интервью экс-тренера «Ростова» Миодрага Божовича, который назвал себя легендой российского футбола.

«Он был пьяный, когда давал это интервью? Ерунда какая-то. Если бы Божович был легендой РПЛ, я бы о нем что-то слышал. Но пусть у него все будет хорошо.

Желаю Божовичу самых громких тренерских успехов. Если он действительно так хорош, то клубы пригласят его на работу», – сказал Рианчо.

Божович занимал 4-е место в РПЛ с «Амкаром» и выигрывал Кубок России с «Ростовом».

Последим его клубом в России был тульский «Арсенал», который он покинул после вылета из РПЛ.

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