Рианчо: «Не знаю, то такой Божович. Легенды – это Бердыев, Романцев, Семин»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова экс-тренера «Амкара» Миодрага Божовича, который назвал себя легендой российского футбола.

«Я не знаю, кто такой Божович и почему он назвал себя легендой российского футбола. Для меня легенды — это те, кто оставил огромный след в футболе, воспитал великих игроков. Бердыев, Романцев, Семин. Но из них я хорошо знаю только Бердыева, я работал с ним в «Рубине».

Уверен, Курбан войдет в историю российского футбола, потому что он обыграл в Испании великую «Барселону», в которой играл Месси», — сказал Рианчо.