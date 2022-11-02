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    Рианчо: «Не знаю, то такой Божович. Легенды – это Бердыев, Романцев, Семин»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова экс-тренера «Амкара» Миодрага Божовича, который назвал себя легендой российского футбола.

    «Я не знаю, кто такой Божович и почему он назвал себя легендой российского футбола. Для меня легенды — это те, кто оставил огромный след в футболе, воспитал великих игроков. Бердыев, Романцев, Семин. Но из них я хорошо знаю только Бердыева, я работал с ним в «Рубине».

    Уверен, Курбан войдет в историю российского футбола, потому что он обыграл в Испании великую «Барселону», в которой играл Месси», — сказал Рианчо.

    • Божович занимал 4-е место в РПЛ с «Амкаром» и выигрывал Кубок России с «Ростовом».
    • Последим его клубом в России был тульский «Арсенал», который он покинул после вылета из РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +79

      SuperPav11 8 минут назад

      В испании видемо все такие как этот

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      Рейтинг: +323

      НикКин 11 минут назад

      А что Романцев сделал в те года, Спартак себя вел по отношению к другим клуба хуже чем сейчас Зенит так же всех скупал ушли когда те игроки и что показал Романцев да не хера И цска такой же был с Газаевым

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