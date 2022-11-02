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    Агент Евсеева прокомментировал новость о возможном назначении его клиента тренером «Локо»

    Александр Маньяков, агент главного тренера «Шинника» Вадима Евсеева, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны «Локомотива».

    — Была информация, что «Локомотив» рассматривал Вадима Евсеева на пост главного тренера. Кто-то связывался с вами?

    — Ни с кем из руководства «Локомотива» я не общался. Не было ни звонка, ничего.

    — Говорят, что у Евсеева есть лобби в руководстве «Локомотива».

    — Может быть, но никто не выходил на меня или Вадима Евсеева.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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