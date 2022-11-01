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  • Крах «Атлетико» в ЛЧ: из легкой группы не прошел даже в Лигу Европы – такое с командой впервые

Крах «Атлетико» в ЛЧ: из легкой группы не прошел даже в Лигу Европы – такое с командой впервые

1 ноября 2022, 23:27
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В группе этой Лиги чемпионов «Атлетико» попалась более-менее проходимая группа: «Порту», «Брюгге» и «Байер». Испанские медиа предсказывали «Атлетико» спокойный проход в плей-офф. Даже Симеоне говорил:

«Не хочу, чтобы мои слова засчитали за неуважение, но у «Атлетико» есть отличные шансы на дальнейшее путешествие по сетке турнира».

Дальше Симеоне говорил о перспективах «Атлетико» в сезоне и сильных сторонах команды, но сейчас это все имеет очень небольшое значение. Этот еврокубковый сезон «Атлетико» провалил по полной программе.

«Атлетико» впервые за много лет не вышел в плей-офф, а в последнем туре потерял путевку в ЛЕ

Просто результаты «Атлетико» в этом сезоне Лиги чемпионов:

1-й тур – победа над «Порту» 2:1.

2-й тур – поражение от «Байера» 0:2.

3-й тур – поражение от «Брюгге» 0:2.

4-й тур – ничья с «Брюгге» 0:0.

5-й тур – ничья с «Байером» 2:2. В той встрече был такой сюжет:

Драма «Атлетико»: получил пенальти после финального свистка (!!!), но не забил – так потерял путевку в плей-офф ЛЧ

Да, после этой ничьи «Атлетико» потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ – впервые с сезона-2017/18 (тогда клуб брал Лигу Европы). Симеоне говорил: «Концовка отражает то, как мы выступали в этой Лиге чемпионов. Пенальти, попадание в перекладину, попадание в Карраско... Примерно так и выглядела наша кампания».

6-й тур – поражение от «Порту» 1:2. В этой встрече в случае победы «Атлетико» мог забирать путевку в решающую стадию Лиги Европы. Но этого не случилось: команда закончила групповой этап ЛЧ на последнем месте. Подвел даже параллельный матч, в котором «Байер» набрал очки (на самом деле один балл) и обогнал «Атлетико» в таблице.

В последний раз «Атлетико» заканчивал еврокубковый путь на групповой стадии в сезоне-2010/11 – тогда клуб играл в группе ЛЕ и там же закончил выступления. И сейчас впервые в истории «Атлетико» занял четвертое место в группе Лиги чемпионов.

В Испании у «Атлетико» тоже средние результаты (третье место с большим отставанием от лидеров) – никто не уволит Симеоне

В чемпионате Испании на момент написания материала завершились 12 туров. Там топ-3 выглядит так:

1. «Реал» – 32 очка.

2. «Барселона» – 31.

3. «Атлетико» – 23. И рядом с ним вертится «Бетис», «Реал Сосьедад» и «Атлетик».

К Симеоне на данном этапе сезонов уже много вопросов. Во-первых, с учетом текущей формы «Реала» чемпионство в Примере – уже недосягаемая высота. Во-вторых, жестко хромает игра, в соцсетях фанаты говорят, что Симеоне ставит несовременный футбол. Некоторые даже призывают руководство уволить Диего Симеоне.

Вот так реагирует руководство на это:

  • Президент «Атлетико» Энрике Сересо: «Не понимаю критику в адрес Диего. Совсем не понимаю. К сожалению, многое пошло не так, но за последние 12 лет было много хорошего. Мы хотим запятнать целую страницу? Нужно поступать так, как мы считаем правильным»;
  • Тоже Сересо: «Атлетико» полностью поддерживает Симеоне. Его увольнение не обсуждается ни на каком уровне»;
  • AS после пятого тура ЛЧ выдал такой инсайд: «Атлетико» хочет продлить контракт с Симеоне до 2026 года.

Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Лига чемпионов Атлетико Порту
Комментарии (2)
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Fusballer
1667332895
Видимо Симеоне у Семака тактику подглядел))
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Cнег
1667370842
Воздаётся Симеоне за подлость (будучи игроком) против сборной Англии. Поделом!
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