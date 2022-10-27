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    Драма «Атлетико»: получил пенальти после финального свистка (!!!), но не забил – так потерял путевку в плей-офф ЛЧ

    «Атлетико» максимально странно выступает в этой Лиге чемпионов. Жеребьевка подарила ему вполне проходную группу: «Брюгге», «Порту» и «Байер». В реальности же перед пятым туром группового этапа возникал вопрос о вылете «Атлетико» из-за результатов:

    • Победа над «Порту» 2:1;
    • Поражение от «Байера» 0:2;
    • Поражение от «Брюгге» 0:2;
    • Ничья с «Брюгге» 0:0.

    В пятом туре «Атлетико» играл с «Байером» дома. За 90 минут команды настреляли четыре мяча: 2:2 – причем «Атлетико» дважды отыгрывался. Дальше арбитр Клеман Тюрпен добавил пять минут к встрече. Они истекли – Тюрпен дал финальный свисток. А после этого посмотрел повтор и назначил пенальти в ворота «Байера» за игру рукой в штрафной.

    Янник Феррейра Карраско подошел к мячу. А дальше – драма в трех частях.

    Первая: Карраско пробил плохо – Лукаш Градецки потащил удар, но не очень удачно отбил.

    Вторая: Сауль сыграл на добивании и пробил головой – перекладина.

    Третья: дальше футболисты «Атлетико» попробовали еще раз добить, но соперник выбил мяч в аут.

    Так «Атлетико» не забил с пенальти, который судья поставил уже после финального свистка – и упустил возможность сыграть в плей-офф Лиги чемпионов. Впервые с сезона-2017/18.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: скриншоты с официального сайта «Матч ТВ»

    Источник: Бомбардир

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