Чистяков заявил, что мало играет в «Зените»: «Хотелось бы получать свои минуты»

Скоро 29 лет а он всё ждёт. Сам за длинным газпромовским рублём ушёл, теперь полируй лавку и горло береги.
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о своем игровом времени в команде.
«Конечно, мне хотелось бы играть больше и получать свои минуты, но в команде есть конкуренция. Сезон я начинал в статусе основного игрока, потом у меня была ангина.
В «Зените» большая, здоровая конкуренция. Ребята использовали свой шанс и сейчас играют. Времени расстраиваться особо нет, нужно больше работать. Жду свой шанс», — сказал Чистяков.
- Чистяков провел 4 матча в этом сезоне РПЛ.
- В прошлом сезоне он сыграл в 27 встречах.