Чистяков заявил, что мало играет в «Зените»: «Хотелось бы получать свои минуты»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о своем игровом времени в команде.

«Конечно, мне хотелось бы играть больше и получать свои минуты, но в команде есть конкуренция. Сезон я начинал в статусе основного игрока, потом у меня была ангина.

В «Зените» большая, здоровая конкуренция. Ребята использовали свой шанс и сейчас играют. Времени расстраиваться особо нет, нужно больше работать. Жду свой шанс», — сказал Чистяков.