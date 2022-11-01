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  • Чистяков заявил, что мало играет в «Зените»: «Хотелось бы получать свои минуты»

Чистяков заявил, что мало играет в «Зените»: «Хотелось бы получать свои минуты»

1 ноября 2022, 12:57
6

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о своем игровом времени в команде.

«Конечно, мне хотелось бы играть больше и получать свои минуты, но в команде есть конкуренция. Сезон я начинал в статусе основного игрока, потом у меня была ангина.

В «Зените» большая, здоровая конкуренция. Ребята использовали свой шанс и сейчас играют. Времени расстраиваться особо нет, нужно больше работать. Жду свой шанс», — сказал Чистяков.

  • Чистяков провел 4 матча в этом сезоне РПЛ.
  • В прошлом сезоне он сыграл в 27 встречах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Чистяков Дмитрий
Комментарии (6)
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MaxRnD
1667297212
Можно и не дождаться
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tahevaxiaa
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alp
1667303373
слабоват...
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Чехов на Садовой
1667306688
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Азбука
1667318091
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