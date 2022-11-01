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    Чистяков заявил, что мало играет в «Зените»: «Хотелось бы получать свои минуты»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о своем игровом времени в команде.

    «Конечно, мне хотелось бы играть больше и получать свои минуты, но в команде есть конкуренция. Сезон я начинал в статусе основного игрока, потом у меня была ангина.

    В «Зените» большая, здоровая конкуренция. Ребята использовали свой шанс и сейчас играют. Времени расстраиваться особо нет, нужно больше работать. Жду свой шанс», — сказал Чистяков.

    • Чистяков провел 4 матча в этом сезоне РПЛ.
    • В прошлом сезоне он сыграл в 27 встречах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +935

      Чехов на Садовой 32 минуты назад

      Скоро 29 лет а он всё ждёт. Сам за длинным газпромовским рублём ушёл, теперь полируй лавку и горло береги.

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      Рейтинг: +50726

      MaxRnD > Чехов на Садовой 21 минуту назад

      Доиграется до того, что и Сильянову конкурентом быть перестанет, так что пока не поздно надо собирать вещи и возвращаться в Ростов

      0
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      Рейтинг: +10730

      alp 1 час назад

      слабоват...

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      Рейтинг: +50726

      MaxRnD 3 часа назад

      Можно и не дождаться

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