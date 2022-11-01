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Ваноли оценил вероятность своего возвращения в «Спартак»

1 ноября 2022, 00:50
7

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли ответил на вопрос, может ли он вернуться в московский клуб.

– Следите ли за «Спартаком» сейчас? Удивились новости о том, что Леонид Федун его продал?

– Конечно, слежу, и всегда теперь буду следить. Да, эта информация стала неожиданностью.

Даже не думал, что президент так быстро покинет клуб. Он оставил большое наследие, нынешним владельцам «Спартака» повезло.

Это молодая команда, которая имеет огромную ценность и по-настоящему способна бороться за чемпионство с «Зенитом»!

– Скучаете по «Спартаку» и по времени, проведенному там?

– Во-первых, скажу, что мне повезло. Познакомиться, поработать и достичь важного результата с такой командой, как «Спартак», стало большой удачей.

Его болельщики очень схожи с моим характером, моей страстью. Я как будто зеркалил их. Навсегда останусь спартаковским фанатом!

Да, скучаю по команде. Мы с нашим тренерским штабом и спортивным директором провели большую работу. Огромная благодарность мистеру Федуну за веру в меня.

Очень грустно, что пришлось принять выстраданное решение, не зависевшее от спортивных результатов, и сейчас я не работаю в «Спартаке». Но, думаю, однажды могу туда вернуться.

– В качестве главного тренера?

– Да.

  • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года.
  • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
  • После отъезда из России итальянец остается без работы.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло
Комментарии (7)
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Дядя Серёжа
1667271159
Чтоб ещё раз нам наваноли
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Baggio1986
1667273160
Что бы ещё раз 10 место занять?
Ответить
oyabun
1667281100
Нет уж, перефразируя известную поговорку, убежал так убежал!
Ответить
Persona_non_Grata
1667285955
Плохая идея (((
Ответить
zigbert
1667304318
Исключать ничего нельзя. Но Ваноли спасибо за Кубок России.
Ответить
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