Ваноли оценил вероятность своего возвращения в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли ответил на вопрос, может ли он вернуться в московский клуб.

– Следите ли за «Спартаком» сейчас? Удивились новости о том, что Леонид Федун его продал?

– Конечно, слежу, и всегда теперь буду следить. Да, эта информация стала неожиданностью.

Даже не думал, что президент так быстро покинет клуб. Он оставил большое наследие, нынешним владельцам «Спартака» повезло.

Это молодая команда, которая имеет огромную ценность и по-настоящему способна бороться за чемпионство с «Зенитом»!

– Скучаете по «Спартаку» и по времени, проведенному там?

– Во-первых, скажу, что мне повезло. Познакомиться, поработать и достичь важного результата с такой командой, как «Спартак», стало большой удачей.

Его болельщики очень схожи с моим характером, моей страстью. Я как будто зеркалил их. Навсегда останусь спартаковским фанатом!

Да, скучаю по команде. Мы с нашим тренерским штабом и спортивным директором провели большую работу. Огромная благодарность мистеру Федуну за веру в меня.

Очень грустно, что пришлось принять выстраданное решение, не зависевшее от спортивных результатов, и сейчас я не работаю в «Спартаке». Но, думаю, однажды могу туда вернуться.

– В качестве главного тренера?

– Да.