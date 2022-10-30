Карпин сообщил, будет ли вызывать на матч с Таджикистаном легионеров

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не планирует вызывать игроков не из РПЛ на ноябрьский сбор.

«Мне кажется, что и на этот раз наши европейские легионеры не приедут в сборную. Причиной тому может быть и логистика, и тот факт, что их чемпионаты останавливаются и ребята будут в отпусках. Тут у нас нет смысла вызывать их.

Сейчас мне сильно помогают помощники, они больше следят за кандидатами, посещают почти все матчи РПЛ. Но и мы тоже, естественно, смотрим за всеми», – сказал Карпин.