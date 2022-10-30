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    Карпин сообщил, будет ли вызывать на матч с Таджикистаном легионеров

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин не планирует вызывать игроков не из РПЛ на ноябрьский сбор.

    «Мне кажется, что и на этот раз наши европейские легионеры не приедут в сборную. Причиной тому может быть и логистика, и тот факт, что их чемпионаты останавливаются и ребята будут в отпусках. Тут у нас нет смысла вызывать их.

    Сейчас мне сильно помогают помощники, они больше следят за кандидатами, посещают почти все матчи РПЛ. Но и мы тоже, естественно, смотрим за всеми», – сказал Карпин.

    • 17 ноября Россия проведет товарищеский матч против Таджикистана.
    • В сентябре россияне победили Киргизию (2:1).
    • Россия отстранена от международных турниров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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