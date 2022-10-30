«Волга» назначила нового тренера. Он играл с Клоппом и забивал «Севилье»

Ульяновская «Волга» сообщила об отставке главного тренера Рината Аитова. Его сменил Сергей Жуков. Контракт рассчитан до конца сезона.

«У нового волжского наставника было достаточно интересных и ярких моментов в игровой карьере. Воспитанник казанского футбола, в составе столичного «Торпедо» стал бронзовым призером чемпионата СССР-1988, дважды выходил в финал Кубка страны (1988, 1989) и в четвертьфинал Кубка УЕФА, где забил в ворота испанской «Севильи».

С 1993 по 1995 год выступал за немецкий «Майнц» с нынешним рулевым «Ливерпуля» Юргеном Клоппом и спортивным директором столичного «Динамо» Желько Бувачем», – написала «Волга».