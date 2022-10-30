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    «Волга» назначила нового тренера. Он играл с Клоппом и забивал «Севилье»

    Ульяновская «Волга» сообщила об отставке главного тренера Рината Аитова. Его сменил Сергей Жуков. Контракт рассчитан до конца сезона.

    «У нового волжского наставника было достаточно интересных и ярких моментов в игровой карьере. Воспитанник казанского футбола, в составе столичного «Торпедо» стал бронзовым призером чемпионата СССР-1988, дважды выходил в финал Кубка страны (1988, 1989) и в четвертьфинал Кубка УЕФА, где забил в ворота испанской «Севильи».

    С 1993 по 1995 год выступал за немецкий «Майнц» с нынешним рулевым «Ливерпуля» Юргеном Клоппом и спортивным директором столичного «Динамо» Желько Бувачем», – написала «Волга».

    • Ранее Жуков тренировал «Сатурн» и «Томь».
    • Аитов вывел «Волгу» из Второй лиги в Первую.
    • Сейчас команда идет в Первой лиге последней.

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    Источник: telegra.ph

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    Сегодня, 12:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23415

      DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      Ну, теперь ульяновские мерсисайдцы попрут прямиком в РПЛ. )))

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