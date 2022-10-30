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  • «Волга» назначила нового тренера. Он играл с Клоппом и забивал «Севилье»

«Волга» назначила нового тренера. Он играл с Клоппом и забивал «Севилье»

30 октября 2022, 12:34
3

Ульяновская «Волга» сообщила об отставке главного тренера Рината Аитова. Его сменил Сергей Жуков. Контракт рассчитан до конца сезона.

«У нового волжского наставника было достаточно интересных и ярких моментов в игровой карьере. Воспитанник казанского футбола, в составе столичного «Торпедо» стал бронзовым призером чемпионата СССР-1988, дважды выходил в финал Кубка страны (1988, 1989) и в четвертьфинал Кубка УЕФА, где забил в ворота испанской «Севильи».

С 1993 по 1995 год выступал за немецкий «Майнц» с нынешним рулевым «Ливерпуля» Юргеном Клоппом и спортивным директором столичного «Динамо» Желько Бувачем», – написала «Волга».

  • Ранее Жуков тренировал «Сатурн» и «Томь».
  • Аитов вывел «Волгу» из Второй лиги в Первую.
  • Сейчас команда идет в Первой лиге последней.

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Источник: telegra.ph
Россия. Первая лига Англия. Премьер-лига Волга Майнц Ливерпуль Севилья Клопп Юрген Жуков Сергей
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1667125125
Ну, теперь ульяновские мерсисайдцы попрут прямиком в РПЛ. )))
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Romeo 123
1667127344
Ну всё сразу в роли золотые медали, ведь он самому КЛОППУ мячи подавал
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Черкизовский Кот
1667128699
Сергей Жуков? Ого. Был недавно на его концерте. Прекрасный артист!
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