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  • «Могли пройти поляков, мы ничем не хуже их». Сергеев – о стыках отбора ЧМ-2022

«Могли пройти поляков, мы ничем не хуже их». Сергеев – о стыках отбора ЧМ-2022

27 октября 2022, 12:31

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев считает, что шансы сборной России на попадание на ЧМ-2022 были достаточно высокими.

  • Команду не допустили к участию в стыках отборочного турнира.
  • Польша отказалась играть с Россией.
  • После этого россиян отстранили от международных турниров на неопределенный срок.

– Когда тебя пригласили в сборную России, ты не провел ни одного матча. Был какой-то разговор с Карпиным, почему так получается? Почему тебя не выпустили с тем же Кипром?

– Когда прилетел в расположение, у нас был разговор с Карпиным. Он мне объяснил требования и сказал, что все зависит от меня.

А то, что не вышел, значит, была какая-то идея на матч. Не расстроился, зато почувствовал и посмотрел, что такое сборная России и международный уровень.

Интересно наблюдать за Хорватией, где есть величайшие игроки. Тот же Лука Модрич. Великий игрок, не зря выигрывал столько трофеев.

– Скоро будет чемпионат мира в Катаре, Россия могла в нем участвовать. Тебе 27 лет, ты в расцвете сил. Не обидно, что нас отстранили, а ты не получил шанс блеснуть на таком турнире и уехать из «Зенита» в Европу?

– Думаю, обидно не только мне. Нам даже не дали шанс сыграть стыковые матчи. Было бы здорово попасть на чемпионат мира, потому что на прошлом турнире хорошо выступили.

Думаю, могли пройти поляков, потому что ничем не хуже их. Все мечтали об этом, особенно те, кто еще не играл на чемпионатах мира и Европы. Но такова жизнь.

Надеюсь, что все скоро наладится. Застану какой-нибудь турнир. Думаю, сейчас все равно можно уехать в Европу. Скауты же смотрят.

Те же Александр Головин и Алексей Миранчук играют в Европе. Да, они уехали раньше, но сейчас шансы 50 на 50.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Зенит Сергеев Иван
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