Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии

Футболист «Реала» Эден Азар отреагировал на то, что Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии.

«Я был удивлен. Ожидал, что будет Тьерри Анри. Лично я Тедеско не знаю, но говорил о нем с двумя-тремя немецкими игроками «Реала». Они сказали мне, что он очень хороший тренер», – заявил Азар.