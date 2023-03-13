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Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии

13 марта 2023, 21:14

Футболист «Реала» Эден Азар отреагировал на то, что Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии.

«Я был удивлен. Ожидал, что будет Тьерри Анри. Лично я Тедеско не знаю, но говорил о нем с двумя-тремя немецкими игроками «Реала». Они сказали мне, что он очень хороший тренер», – заявил Азар.

  • Тедеско сменил в сборной Бельгии Роберто Мартинеса.
  • Контракт с ним рассчитан до конца Евро-2024.
  • Немец тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год.
  • 32-летний Азар в декабре завершил карьеру в сборной.

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Источник: RTBF
Бельгия. Про-Лига Чемпионат мира Факел Спартак Бельгия Факел Спартак Бельгия Азар Эден Тедеско Доменико Анри Тьерри
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