Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии

Футболист «Реала» Эден Азар отреагировал на то, что Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии.
«Я был удивлен. Ожидал, что будет Тьерри Анри. Лично я Тедеско не знаю, но говорил о нем с двумя-тремя немецкими игроками «Реала». Они сказали мне, что он очень хороший тренер», – заявил Азар.
- Тедеско сменил в сборной Бельгии Роберто Мартинеса.
- Контракт с ним рассчитан до конца Евро-2024.
- Немец тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год.
- 32-летний Азар в декабре завершил карьеру в сборной.
Источник: RTBF