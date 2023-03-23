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    Роналду думал об уходе из сборной Португалии после ЧМ-2022

    Криштиану Роналду мог зимой завершить карьеру в сборной Португалии.

    38-летний футболист признался, что думал об уходе из национальной команды после чемпионата мира в Катаре.

    «Всегда нужно принимать взвешенные решения. Мы с семьей думали об этом, но потом пришли к выводу, что, несмотря на трудности, нельзя сдаваться.

    Я смог посмотреть на ситуацию с разных точек зрения. Я многому научился, и теперь рад вернуться. Тренер сказал, что рассчитывает на меня.

    Я всегда хотел играть. Мне есть что дать сборной. Я чувствую это. Мое желание – вывести Португалию на самый высокий уровень. Я всегда буду вносить свой вклад, когда это нужно команде», – сказал Роналду.

    • Португальцы сегодня стартуют в отборе Евро-2024.
    • Ближайшие соперники – Лихтенштейн и Люксембург.
    • Роналду провел за сборную 196 матчей – это повторение мирового рекорда.

    Роналду очень рад вернуться в Португалию: выложил четыре фото из расположения сборной

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    Источник: Record

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19229

      Cleaner 4 часа назад

      А что, он еще не ушел из сборной? Ждет, что его просто не пригласят? Роналду, какая тебе сборная, пора на пенсию...

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