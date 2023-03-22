Роналду очень рад вернуться в Португалию: выложил четыре фото из расположения сборной

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в восторге от возвращения в сборную. Игрок саудовского «Аль-Насра» прилетел в расположение команды впервые после вылета с чемпионата мира-2022 на стадии четвертьфинала.
Роналду выложил сразу четыре кадра из сборной. Она готовится к старту отборочного цикла Евро-2024.
«Очень рад вернуться в нашу сборную и снова представлять Португалию!» – так подписал фото спортсмен.
Уже завтра, 23 марта, у Роналду будет возможность улучшить бомбардирскую статистику в сборной – в соперниках Лихтенштейн. Это будет дебют в сборной Португалии главного тренера Роберто Мартинеса.
- 38-летний Роналду в сборной Португалии с 2003 года: 196 матчей, 118 голов.
- С командой он брал Евро-2016.
- У Роналду в сезоне чемпионата Саудовской Аравии 8 матчей, 9 голов, 2 ассиста.
Источник: твиттер Криштиану Роналду