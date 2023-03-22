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    Роналду очень рад вернуться в Португалию: выложил четыре фото из расположения сборной

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в восторге от возвращения в сборную. Игрок саудовского «Аль-Насра» прилетел в расположение команды впервые после вылета с чемпионата мира-2022 на стадии четвертьфинала.

    Роналду выложил сразу четыре кадра из сборной. Она готовится к старту отборочного цикла Евро-2024.

    «Очень рад вернуться в нашу сборную и снова представлять Португалию!» – так подписал фото спортсмен.

    Уже завтра, 23 марта, у Роналду будет возможность улучшить бомбардирскую статистику в сборной – в соперниках Лихтенштейн. Это будет дебют в сборной Португалии главного тренера Роберто Мартинеса.

    • 38-летний Роналду в сборной Португалии с 2003 года: 196 матчей, 118 голов.
    • С командой он брал Евро-2016.
    • У Роналду в сезоне чемпионата Саудовской Аравии 8 матчей, 9 голов, 2 ассиста.

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    Источник: твиттер Криштиану Роналду

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    22.03.2023 23:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      hehejerje 2 минуты назад


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      Рейтинг: +173

      dauzhhhhh 1 час назад

      Роналду выложил сразу четыре кадра из сборной======
      И чо ?Десять --пятнадцать лет назад он тоже выкладывал много фото из сборной...Журналюги придумывают что захотят.

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      Рейтинг: +12691

      R_a_i_n > dauzhhhhh 1 час назад

      Штопанный, журналисты просто отмечают факты. Вот и военкоры говорят, что очко чьё-то уже разорванно в клочья и штопать его уже нету сил)))

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