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    Чистяков: «Ровно год назад «Зенит» забил «Спартаку» семь мячей. Счастливая дата»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал победу над «Сочи» (7:0) в 14-м туре РПЛ.

    «В концовке старались одержать самую крупную победу? А почему нет? Если есть моменты, если соперник дает, почему не забивать по максимуму? Поэтому да, мы бежали забивать сколько могли, хотели больше. Конечно, не забывали про оборону.

    Ровно год назад забили «Спартаку» семь мячей? Счастливая дата? Получается, да», – сказал Чистяков.

    • «Зенит» – лидер Премьер-лиги.
    • Отрыв от «Спартака» – 7 очков.
    • Следующий соперник – «Краснодар» (30 октября).

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    Источник: Rusfootball.info

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