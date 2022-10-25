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  • «Голов могло быть и больше». Гендиректор «Зенита» – о 7:0 с «Сочи»

«Голов могло быть и больше». Гендиректор «Зенита» – о 7:0 с «Сочи»

25 октября 2022, 14:11
6

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Сочи».

  • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:0.
  • «Зенит» лидирует в чемпионате с 7-очковым отрывом.
  • Команда побила 2 рекорда лиги.

«Это не только крупная победа, она красивая. Очень хорошая игра в атаке, очень хорошо ходил мяч между всеми линиями от защиты до нападения через середину поля.

Голов могло быть и больше – могли забить и игроки, которые вышли на замену, Малком в первом тайме мог. Но стопроцентной реализации не бывает ни у кого.

Хочу обратить внимание, что не допустили ни одного удара в створ наших ворот – это тоже важно. Одержали заслуженную и красивую победу. Команда идет дальше.

Тренерский штаб детально разбирает каждую игру, чтобы двигаться дальше. Да, сыграли хорошо, но будем играть еще лучше.

Реализовали не все моменты, но семь забитых голов говорят сами за себя», – сказал Медведев.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Медведев Александр
Комментарии (6)
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NewLife
1666700864
Кто бы сомневался - один звонок от "кого нужно" вассалам, и голов будет столько, сколько нужно.
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sochi-2013
1666701610
Точилин с чего-то решил, что Сочи сейчас равен Зениту и может играть так.... ДЯТЕЛ!
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evgevg13
1666703775
Ну почти, как Сочи- Ростов(дети) в недалёком прошлом
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