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    «Голов могло быть и больше». Гендиректор «Зенита» – о 7:0 с «Сочи»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Сочи».

    • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:0.
    • «Зенит» лидирует в чемпионате с 7-очковым отрывом.
    • Команда побила 2 рекорда лиги.

    «Это не только крупная победа, она красивая. Очень хорошая игра в атаке, очень хорошо ходил мяч между всеми линиями от защиты до нападения через середину поля.

    Голов могло быть и больше – могли забить и игроки, которые вышли на замену, Малком в первом тайме мог. Но стопроцентной реализации не бывает ни у кого.

    Хочу обратить внимание, что не допустили ни одного удара в створ наших ворот – это тоже важно. Одержали заслуженную и красивую победу. Команда идет дальше.

    Тренерский штаб детально разбирает каждую игру, чтобы двигаться дальше. Да, сыграли хорошо, но будем играть еще лучше.

    Реализовали не все моменты, но семь забитых голов говорят сами за себя», – сказал Медведев.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +694

      БеZуМныЙ 38 минут назад

      На их месте должен быть Спартак. Гыгыгы

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