Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    ⚡️ РПЛ. «Зенит» забил семь голов «Сочи», у Сергеева и Малкома по дублю

    В 14-м туре чемпионата России «Зенит» дома разгромил «Сочи» – 7:0.

    По два гола забили Иван Сергеев и Малком, по разу отличились Вендел, Вильмар Барриос и Густаво Мантуан.

    Сочинцы с 20-й минуты играли вдесятером – с поля был удален Артем Мещанинов. При этом желтых карточек в матче не было.

    «Зенит» укрепил свое лидерство в РПЛ, оторвавшись от «Спартака» на семь очков. «Сочи», несмотря на крупное поражение, остался на восьмом месте.

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи – 7:0 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Сергеев, 2; 2:0 – Малком, 11; 3:0 – Сергеев, 25; 4:0 – Вендел, 32; 5:0 – Барриос, 53; 6:0 – Малком, 74; 7:0 – Мантуан, 76.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Родригао, Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Сергеев.

    «Сочи»: Джанаев, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Джорджевич.

    Удаление: нет – Мещанинов, 20.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    «Зенит» побил рекорд «Ротора» в чемпионате России 11
    Следите за матчем «Зенит» – «Сочи» в текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира»
    «Зенит» и «Сочи» назвали стартовые составы. «Бомбардир» проведет текстовый онлайн 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:51
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +521

      Лицом_на_клаве 3 минуты назад

      Спасибо Зениту за доставленное удовольствие. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +221

      Теркчанин 4 минуты назад

      Жалко что рекорд не состоялся)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +521

      Лицом_на_клаве 4 минуты назад

      Жаль Сочи. На их месте должен быть Спартак! Гыгыгы

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3853

      Kollljan 5 минут назад

      Да здравствует Зенит! Ура, товарищи!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +521

      Лицом_на_клаве 5 минут назад

      Убедительно. 7 голов и ни одного пенальти. Браво! Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6792

      Semenycch 6 минут назад

      Сочи в значительной степени растерял прошлогодний состав и в этом году играет хуже.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1471

      Artemka444 7 минут назад

      Всех с победой!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      Самайн 7 минут назад

      Ну, из Питера редко кто целым уезжает. Когда есть желание играть, соперников нету в РПЛ. Сочи не соперник сейчас никому, просто слишком много у Зенита не залетело в других матчах, фарт сегодня вернулся обратно, жаль Клаудиньо не забил. Быстрее бы хрюшатина приехала, попустить за кубок тузов, и просто приземлить, и посмотреть на реакцию местных сосок, у которых фармы, Газпром на уме только.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4590

      ААМ 8 минут назад

      Молодцы зенитовцы. Так держать!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17836

      житель СПб 8 минут назад

      Браво, Зенит!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11