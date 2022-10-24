⚡️ РПЛ. «Зенит» забил семь голов «Сочи», у Сергеева и Малкома по дублю

В 14-м туре чемпионата России «Зенит» дома разгромил «Сочи» – 7:0.

По два гола забили Иван Сергеев и Малком, по разу отличились Вендел, Вильмар Барриос и Густаво Мантуан.

Сочинцы с 20-й минуты играли вдесятером – с поля был удален Артем Мещанинов. При этом желтых карточек в матче не было.

«Зенит» укрепил свое лидерство в РПЛ, оторвавшись от «Спартака» на семь очков. «Сочи», несмотря на крупное поражение, остался на восьмом месте.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи – 7:0 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сергеев, 2; 2:0 – Малком, 11; 3:0 – Сергеев, 25; 4:0 – Вендел, 32; 5:0 – Барриос, 53; 6:0 – Малком, 74; 7:0 – Мантуан, 76.

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Адамов, 58), Ловрен, Родригао (Чистяков, 73), Сантос, Кузяев, Барриос (Мантуан, 58), Вендел (Мостовой, 64), Клаудиньо, Малком, Сергеев (Бакаев, 64).

«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Юсупов (Ушатов, 77), Цаллагов (Кравцов, 62), Нобоа (Шипунов, 77), Жоаозиньо (Сиссако, 26), Джорджевич (Сарвели, 61).

Удаление: нет – Мещанинов, 20.

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