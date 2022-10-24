⚡️ РПЛ. «Зенит» забил семь голов «Сочи», у Сергеева и Малкома по дублю

Спасибо Зениту за доставленное удовольствие. Гыгыгы
В 14-м туре чемпионата России «Зенит» дома разгромил «Сочи» – 7:0.
По два гола забили Иван Сергеев и Малком, по разу отличились Вендел, Вильмар Барриос и Густаво Мантуан.
Сочинцы с 20-й минуты играли вдесятером – с поля был удален Артем Мещанинов. При этом желтых карточек в матче не было.
«Зенит» укрепил свое лидерство в РПЛ, оторвавшись от «Спартака» на семь очков. «Сочи», несмотря на крупное поражение, остался на восьмом месте.
Россия. РПЛ. 14-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи – 7:0 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Сергеев, 2; 2:0 – Малком, 11; 3:0 – Сергеев, 25; 4:0 – Вендел, 32; 5:0 – Барриос, 53; 6:0 – Малком, 74; 7:0 – Мантуан, 76.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Родригао, Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Сергеев.
«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Джорджевич.
Удаление: нет – Мещанинов, 20.