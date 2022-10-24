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  • ⚡️ РПЛ. «Зенит» забил семь голов «Сочи», у Сергеева и Малкома по дублю

⚡️ РПЛ. «Зенит» забил семь голов «Сочи», у Сергеева и Малкома по дублю

24 октября 2022, 21:51
43

В 14-м туре чемпионата России «Зенит» дома разгромил «Сочи» – 7:0.

По два гола забили Иван Сергеев и Малком, по разу отличились Вендел, Вильмар Барриос и Густаво Мантуан.

Сочинцы с 20-й минуты играли вдесятером – с поля был удален Артем Мещанинов. При этом желтых карточек в матче не было.

«Зенит» укрепил свое лидерство в РПЛ, оторвавшись от «Спартака» на семь очков. «Сочи», несмотря на крупное поражение, остался на восьмом месте.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи – 7:0 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сергеев, 2; 2:0 – Малком, 11; 3:0 – Сергеев, 25; 4:0 – Вендел, 32; 5:0 – Барриос, 53; 6:0 – Малком, 74; 7:0 – Мантуан, 76.

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Адамов, 58), Ловрен, Родригао (Чистяков, 73), Сантос, Кузяев, Барриос (Мантуан, 58), Вендел (Мостовой, 64), Клаудиньо, Малком, Сергеев (Бакаев, 64).

«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Юсупов (Ушатов, 77), Цаллагов (Кравцов, 62), Нобоа (Шипунов, 77), Жоаозиньо (Сиссако, 26), Джорджевич (Сарвели, 61).

Удаление: нет – Мещанинов, 20.

Календарь РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи
Комментарии (43)
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acor94
1666637565
Просто хорошо!
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житель СПб
1666637576
Браво, Зенит!
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ААМ
1666637588
Молодцы зенитовцы. Так держать!
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Artemka444
1666637679
Всех с победой!!!
Ответить
Kollljan
1666637774
Да здравствует Зенит! Ура, товарищи!
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Беспонтий
1666638316
душевно несмотря на безвременно скончавшийся после быстрого гола Сочи и да никогда не приезжайте в Питер 24 октября в этот день в Питере просыпаются демоны очень удивила вышедшая на замену плеяда вротсостава ничего не испортили все молодцы
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Ill Ich
1666638332
Забивали - сколько получится! Красиво, ярко, убедительно! Настолько убедительно, что это наверняка даст злопыхателям повод продвигать свои конспирологические версии.
Ответить
Skull_Boy
1666638429
Хороший договорняк
Ответить
knikos
1666639158
Молодцы ! Что скажешь , но ... Я приготовился к интересной игре , ужин , рюмочка , настроился посмотреть борьбу . Увидел тренировку в одни ворота , как в детстве в "триста" играли . А Клаудиньо на месте Вендела - хаааарооош ! Жаль , не забил сам . Мостовой дурилка , на себя тянул и ... ничего . Тот же Бакаев намного лучше и умнее сыграл , не жадничал .
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GoldPlayFIFARus9
1666644364
Ни на одном клубе Зенит не фармил столько очков сколько на Спартаке, и у их болел ещё хватает наглости что-то говорить про фарм. P.S.: В прошлом сезоне Зенит вообще набрал только одно очко против них. Но тупым не объяснишь...
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