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  • Канчельскис: «Зенит» – европейский гранд. Это клуб, за который не стыдно»

Канчельскис: «Зенит» – европейский гранд. Это клуб, за который не стыдно»

25 октября 2022, 12:49
20

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает «Зенит» европейским грандом.

«Матч «Зенит» — «Сочи» — показатель уровня российского футбола. Как команда пропустила четыре мяча в первом тайме? Как вы играете в футбол? Не знаю, фарм-клуб это или нет, но это — безобразие!

По подбору игроков и бюджету «Зенит» — лучшая команда в России. Он напоминает «Спартак» из 90-х, который всех «чесал» и обыгрывал. Времена меняются — теперь это сине-бело-голубые. Конкурентов у команды Семака нет.

Чтобы вас не унижал «Зенит», вам надо тренироваться и работать, а не рассказывать сказки. Доказывайте все на поле. «Зенит» — европейский гранд-клуб! Не зря к ним едут звезды, поэтому в Питере — топ-команда на сегодняшний день.

В Европе они не смогли себя показать, но тогда у состава был другой уровень. Посмотрим, что будет в будущем.

За «Зенит» точно не стыдно. Питерцы заслуженно всех обыгрывают. Стыдно, когда они плохо играли в ЛЧ, но это не их проблема, а всего российского футбола. Команда не виновата в том, что у нас низкий уровень чемпионата — «Зенит» взял и поглумился над «Сочи». Вот за эту команду стыдно», — заявил Канчельскис.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Петербуржцы опережают «Спартак» на 7 очков.
  • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Канчельскис Андрей
Комментарии (20)
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Baggio1986
1666691602
Ещё у одного кукуха поехала
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Павелий
1666692617
За Зенит не то, что не стыдно, а очень стыдно. На матче с Сочи в старте 5 бразильцев, 1 колумбиец, 1 хорват и только 4 (!) россиянина!!! Это пример того, что в Зенит идут тупо заработать денег из ГОСУДАРСТВЕННОГО бюджета. КПД Зенита как было чуть выше нуля, так и осталось. А этот "европейский гранд" мы регулярно видим на 3-4 местах в группе в еврокубках. Да и в нашем кубке Зенит тоже на 3-м месте в группе.
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nik55
1666693115
Канчельскис----срочно на прием к психиатру
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Persona_non_Grata
1666693341
Ну сейчас то можно орать что угодно - "держите меня пятеро, а не то всех порву" ... видели мы этого "гранда" в деле - " молодец среди овец, а на молодца сам овца" !!! (((
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ArReal
1666693577
Не стыдно? этот баран видел, из каких групп Зенит в Европе не выходил?
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SLADE2019
1666694200
Зенит, действительно единственный клуб, который привозил в Россию действующих звезд. Но это, понятно, что дело не в его статусе, а в чем то более материальном. В ЛЧ, несмотря на то, что звезд достаточно было, выступал так себе, на троечку, иногда и ниже. Поэтому, смотря в чем за Зенит не стыдно?
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Fandorine
1666696309
Сравнил, баран, зенит и Спартак 90-х)))) Спартак и в чемпионате всех драл и в Европе показывал класс!
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Беспонтий
1666697170
какой подгон)) жадные до побед и денег наперебой несутся к корыту скрип щетины слышен даже на чемпе.ру не протолкнуться а ведь ни одного плохого слова про спартак.)
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slavа0508
1666697961
Ну если в Европейский гранд . то почему же в еврокубках был так жалок ???
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Fusballer
1666701671
Европейский гранд - попсово. Вот азиатский гранд - звучит!
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