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    Канчельскис: «Зенит» – европейский гранд. Это клуб, за который не стыдно»

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает «Зенит» европейским грандом.

    «Матч «Зенит» — «Сочи» — показатель уровня российского футбола. Как команда пропустила четыре мяча в первом тайме? Как вы играете в футбол? Не знаю, фарм-клуб это или нет, но это — безобразие!

    По подбору игроков и бюджету «Зенит» — лучшая команда в России. Он напоминает «Спартак» из 90-х, который всех «чесал» и обыгрывал. Времена меняются — теперь это сине-бело-голубые. Конкурентов у команды Семака нет.

    Чтобы вас не унижал «Зенит», вам надо тренироваться и работать, а не рассказывать сказки. Доказывайте все на поле. «Зенит» — европейский гранд-клуб! Не зря к ним едут звезды, поэтому в Питере — топ-команда на сегодняшний день.

    В Европе они не смогли себя показать, но тогда у состава был другой уровень. Посмотрим, что будет в будущем.

    За «Зенит» точно не стыдно. Питерцы заслуженно всех обыгрывают. Стыдно, когда они плохо играли в ЛЧ, но это не их проблема, а всего российского футбола. Команда не виновата в том, что у нас низкий уровень чемпионата — «Зенит» взял и поглумился над «Сочи». Вот за эту команду стыдно», — заявил Канчельскис.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Петербуржцы опережают «Спартак» на 7 очков.
    • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +26502

      slavutiq70 42 минуты назад

      Ну если в Европейский гранд . то почему же в еврокубках был так жалок ???

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6744

      Беспонтий 55 минут назад

      какой подгон))
      жадные до побед и денег наперебой несутся к корыту
      скрип щетины слышен даже на чемпе.ру
      не протолкнуться
      а ведь ни одного плохого слова про спартак.)

      3
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      Рейтинг: +694

      БеZуМныЙ 1 час назад

      Спартак 90х? Там бромантан вёдрам жрали. Там Спартак скупал всех лучших. Они жировали, когда все клубы влачили жалкое существование. А вот когда появились у клубов деньги, то хряки прочно осели на 10 месте. Гыгыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: +19546

      Persona_non_Grata > БеZуМныЙ 40 минут назад

      "Все почти с ума свихнулись
      Даже кто безумен был " ))) - "прочно осели на 10 месте" ??? - РАЗУЙ ГЛАЗА, или ты с прошлого года еще не протрезвел !?)))

      1
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      Рейтинг: +129

      Fandorine 1 час назад

      Сравнил, баран, зенит и Спартак 90-х)))) Спартак и в чемпионате всех драл и в Европе показывал класс!

      2
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      Рейтинг: +11094

      alex1951 1 час назад

      Эндрю!
      Вот реакция бывалых на твою ,,заказуху,,...
      Жить то тохоотса,да и кушать тоже)))

      0
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      Рейтинг: +16029

      NewLife 1 час назад

      Тебе РБ Спорт пишет эти тексты ? А сколь ко вам платит Газпром ?

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      Рейтинг: +7684

      nik55 1 час назад

      «Зенит» — европейский гранд-клуб! Не зря к ним едут звезды------звезды играют в Европе

      0
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      Рейтинг: +706

      SLADE2019 1 час назад

      Зенит, действительно единственный клуб, который привозил в Россию действующих звезд. Но это, понятно, что дело не в его статусе, а в чем то более материальном. В ЛЧ, несмотря на то, что звезд достаточно было, выступал так себе, на троечку, иногда и ниже. Поэтому, смотря в чем за Зенит не стыдно?

      2
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      Рейтинг: +5382

      AtticusFinch 1 час назад

      Не стыдно? этот баран видел, из каких групп Зенит в Европе не выходил?

      3
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      Рейтинг: +19546

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Ну сейчас то можно орать что угодно - "держите меня пятеро, а не то всех порву" ... видели мы этого "гранда" в деле - " молодец среди овец, а на молодца сам овца" !!! (((

      5
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      Рейтинг: +10910

      "supermax" > Persona_non_Grata 1 час назад

      за зенит не стыдно.. Стыдно, когда они плохо играли в ЛЧ, но это не их проблема
      ахаха...чуть кровь из глаз не пошла после прочтения такого бреда

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      Рейтинг: +19546

      Persona_non_Grata > "supermax" 1 час назад

      Но при этом ЕВРОПЕЙСКИЙ "ГРАНД" ... )

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      Рейтинг: +10910

      "supermax" > Persona_non_Grata 1 час назад

      вот такие вот сейчас гранды у нас

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