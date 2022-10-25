Канчельскис: «Зенит» – европейский гранд. Это клуб, за который не стыдно»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает «Зенит» европейским грандом.

«Матч «Зенит» — «Сочи» — показатель уровня российского футбола. Как команда пропустила четыре мяча в первом тайме? Как вы играете в футбол? Не знаю, фарм-клуб это или нет, но это — безобразие!

По подбору игроков и бюджету «Зенит» — лучшая команда в России. Он напоминает «Спартак» из 90-х, который всех «чесал» и обыгрывал. Времена меняются — теперь это сине-бело-голубые. Конкурентов у команды Семака нет.

Чтобы вас не унижал «Зенит», вам надо тренироваться и работать, а не рассказывать сказки. Доказывайте все на поле. «Зенит» — европейский гранд-клуб! Не зря к ним едут звезды, поэтому в Питере — топ-команда на сегодняшний день.

В Европе они не смогли себя показать, но тогда у состава был другой уровень. Посмотрим, что будет в будущем.

За «Зенит» точно не стыдно. Питерцы заслуженно всех обыгрывают. Стыдно, когда они плохо играли в ЛЧ, но это не их проблема, а всего российского футбола. Команда не виновата в том, что у нас низкий уровень чемпионата — «Зенит» взял и поглумился над «Сочи». Вот за эту команду стыдно», — заявил Канчельскис.