Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Быстров: «Поражение «Сочи» от «Зенита» 0:7? Нормальная ситуация»

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил итог матча 14-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи» (7:0).

    «Нужно ли «Сочи» думать о смене тренера или следует переварить позор и двигаться дальше? Никакого позора здесь нет. Это нормальная ситуация, когда команда проигрывает с таким счeтом. Лучше один раз 0:7, чем семь раз по 0:1. Не вижу никакой проблемы. Тренера точно не надо менять после обидного поражения.

    Во первых, «Зенит» играл основным составом. Во вторых, было достаточно времени, чтобы команда восстановилась. В третьих, у «Сочи» отсутствуют лидеры, а те, кто пришел на их места, пока не показывают тот футбол, который нужно. «Сочи» нужно укреплять состав. Новый тренер, новые требования, поэтому все нюансы сказываются на игре. Тем более, когда ты допускаешь ошибки в матче с таким соперником, шансов практически нет», – сказал Быстров.

    Новости по теме
    «Мевля – телега». Быстров – о защитнике «Спартака» 3
    Аршавин, Быстров провели урок футбола для школьников Нижнекамска
    Быстров: «Новая формула Кубка России – фигня полная. Никакой продуманности» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11