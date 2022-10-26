Быстров: «Поражение «Сочи» от «Зенита» 0:7? Нормальная ситуация»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил итог матча 14-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи» (7:0).

«Нужно ли «Сочи» думать о смене тренера или следует переварить позор и двигаться дальше? Никакого позора здесь нет. Это нормальная ситуация, когда команда проигрывает с таким счeтом. Лучше один раз 0:7, чем семь раз по 0:1. Не вижу никакой проблемы. Тренера точно не надо менять после обидного поражения.

Во первых, «Зенит» играл основным составом. Во вторых, было достаточно времени, чтобы команда восстановилась. В третьих, у «Сочи» отсутствуют лидеры, а те, кто пришел на их места, пока не показывают тот футбол, который нужно. «Сочи» нужно укреплять состав. Новый тренер, новые требования, поэтому все нюансы сказываются на игре. Тем более, когда ты допускаешь ошибки в матче с таким соперником, шансов практически нет», – сказал Быстров.