Федотов считает, что Кукуляк должен был отменить первый гол «Зенита» в ворота «Сочи»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает ошибочным решение арбитра Павла Кукуяна засчитать первый гол «Зенита» в ворота «Сочи» (7:0) в 14-м туре РПЛ.

«На третьей минуте Кукуляк неверно засчитал гол «Зенита». В момент передачи Сергеева головой Кузяев находился за линией офсайда. Мяч полетел в створ, а Далер вступил в единоборство с защитником. Произошeл контакт — это автоматически нарушение.

Следовало отменить гол и зафиксировать положение вне игры», — сказал Федотов.