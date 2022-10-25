Федотов считает, что Кукуляк должен был отменить первый гол «Зенита» в ворота «Сочи»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает ошибочным решение арбитра Павла Кукуяна засчитать первый гол «Зенита» в ворота «Сочи» (7:0) в 14-м туре РПЛ.
«На третьей минуте Кукуляк неверно засчитал гол «Зенита». В момент передачи Сергеева головой Кузяев находился за линией офсайда. Мяч полетел в створ, а Далер вступил в единоборство с защитником. Произошeл контакт — это автоматически нарушение.
Следовало отменить гол и зафиксировать положение вне игры», — сказал Федотов.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Отрыв от «Спартака» – 7 очков.
Источник: «Чемпионат»