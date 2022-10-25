Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Федотов считает, что Кукуляк должен был отменить первый гол «Зенита» в ворота «Сочи»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает ошибочным решение арбитра Павла Кукуяна засчитать первый гол «Зенита» в ворота «Сочи» (7:0) в 14-м туре РПЛ.

    «На третьей минуте Кукуляк неверно засчитал гол «Зенита». В момент передачи Сергеева головой Кузяев находился за линией офсайда. Мяч полетел в створ, а Далер вступил в единоборство с защитником. Произошeл контакт — это автоматически нарушение.

    Следовало отменить гол и зафиксировать положение вне игры», — сказал Федотов.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Отрыв от «Спартака» – 7 очков.

    Новости по теме
    «Голов могло быть и больше». Гендиректор «Зенита» – о 7:0 с «Сочи» 11
    Канчельскис: «Зенит» – европейский гранд. Это клуб, за который не стыдно» 36
    «Зенит» перевыполнил задачу». Чистяков – о 7:0 с «Сочи» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2022 23:31
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16118

      Barmaleushka 36 минут назад

      Оба ! Подсосник рыловский очухался ко вторнику . Наверно лукойл на карту перевёл "спасибо" .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +717

      ScarlettOgusania 45 минут назад

      Когда Алёша на трибуне, какой же Кукуляк отменит гол из офсайда?)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11