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    Опубликован календарь 1/8 финала Пути регионов Кубка России

    РФС обнародовал расписание пятого раунда Пути регионов в Кубке России.

    Матчи 1/8 финала турнира пройдут в течение двух дней.

    1 ноября (вторник)

    «КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Енисей» (Красноярск) – 18:00 мск

    2 ноября (среда)

    «Уфа» – «Динамо» (Брянск) – 12:00 мск

    «Родина» (Москва) – «Звезда» (Санкт-Петербург) – 14:00 мск

    «Акрон» (Тольятти) – «Пересвет» (Домодедово) – 16:00 мск

    «Алания» (Владикавказ) – «Волгарь» (Астрахань) – 17:00 мск

    «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Волга» (Ульяновск) – 18:00 мск

    «Динамо» (Махачкала) – «Динамо» (Владивосток) – 18:30 мск

    «Шинник» (Ярославль) – «Кубань» (Краснодар) – 19:00 мск

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    Источник: сайт РФС

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