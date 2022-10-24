Опубликован календарь 1/8 финала Пути регионов Кубка России

РФС обнародовал расписание пятого раунда Пути регионов в Кубке России.
Матчи 1/8 финала турнира пройдут в течение двух дней.
1 ноября (вторник)
«КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Енисей» (Красноярск) – 18:00 мск
2 ноября (среда)
«Уфа» – «Динамо» (Брянск) – 12:00 мск
«Родина» (Москва) – «Звезда» (Санкт-Петербург) – 14:00 мск
«Акрон» (Тольятти) – «Пересвет» (Домодедово) – 16:00 мск
«Алания» (Владикавказ) – «Волгарь» (Астрахань) – 17:00 мск
«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Волга» (Ульяновск) – 18:00 мск
«Динамо» (Махачкала) – «Динамо» (Владивосток) – 18:30 мск
Источник: сайт РФС