Аршавин высказался против выступления Малкома и Клаудиньо за сборную России

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал вопрос получения российского гражданства игроками команды Малкомом и Клаудиньо.
«Малком и Клаудиньо получат российские паспорта? Честно, я далек от этой истории, поэтому я не знаю, в связи с чем и для чего это делается.
Их возможная игра за сборную России? Я против натурализации. Считаю, что за Россию должны играть россияне, а не бразильцы и люди других национальностей с русскими паспортами. Марио Фернандес хорошо играл? Ну, и что? Я считаю, он не должен был играть», – сказал Аршавин.
- Российские паспорта Малкома и Клаудиньо освободят легионерские слоты в «Зените».
- Малком – самый дорогой игрок РПЛ (22 миллиона евро).
- Клаудиньо в «Зените» с 2021 года.
Источник: «Комсомольская правда»