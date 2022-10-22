Аршавин высказался против выступления Малкома и Клаудиньо за сборную России

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал вопрос получения российского гражданства игроками команды Малкомом и Клаудиньо.

«Малком и Клаудиньо получат российские паспорта? Честно, я далек от этой истории, поэтому я не знаю, в связи с чем и для чего это делается.

Их возможная игра за сборную России? Я против натурализации. Считаю, что за Россию должны играть россияне, а не бразильцы и люди других национальностей с русскими паспортами. Марио Фернандес хорошо играл? Ну, и что? Я считаю, он не должен был играть», – сказал Аршавин.