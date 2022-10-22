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  • Аршавин высказался против выступления Малкома и Клаудиньо за сборную России

Аршавин высказался против выступления Малкома и Клаудиньо за сборную России

22 октября 2022, 00:04
4

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал вопрос получения российского гражданства игроками команды Малкомом и Клаудиньо.

«Малком и Клаудиньо получат российские паспорта? Честно, я далек от этой истории, поэтому я не знаю, в связи с чем и для чего это делается.

Их возможная игра за сборную России? Я против натурализации. Считаю, что за Россию должны играть россияне, а не бразильцы и люди других национальностей с русскими паспортами. Марио Фернандес хорошо играл? Ну, и что? Я считаю, он не должен был играть», – сказал Аршавин.

  • Российские паспорта Малкома и Клаудиньо освободят легионерские слоты в «Зените».
  • Малком – самый дорогой игрок РПЛ (22 миллиона евро).
  • Клаудиньо в «Зените» с 2021 года.

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Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Россия Аршавин Андрей Малком Клаудиньо
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1666387542
Согласен с Шавой. Нахера эта бутафория? Зачем самим себе уши тереть? Противно это всё, даже на стадии обсуждения.
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Argon
1666417050
Это тот, который сказал, что ваши ожидания хорошей игры сборной - это ваши проблемы. Ну-ну. Шава, твое мнение важно в последнюю очередь.
Ответить
NewLife
1666426373
Посмотрите на сборные других стран, там что одни идиоты ?
Ответить
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