Лещук: «Ассоциирую себя только с «Динамо», но хочу играть больше»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поговорил о будущем.
– Довольны ли вы вашем игровым временем в «Динамо»?
– Я всегда говорил, что мне хочется больше играть.
– Видите ли вы свое будущее в «Динамо» или не исключаете варианта, при котором будете рассматривать какие-то другие клубы?
– До окончания контракта с клубом ещe долго. Конечно, как воспитанник «Динамо» я хочу продолжать играть здесь и добиваться успехов именно с этой командой. Но никто не знает, что может произойти через год или два. Ситуации бывают разные и все зависит не только от меня – может быть, клуб скажет, что хочет другого вратаря. Пока я себя ассоциирую только с «Динамо».
- В этом сезоне на счету Лещука 4 матча за «Динамо», в которых он пропустил 6 голов.
- В сезоне РПЛ Лещук не выходил.
- Основной вратарь «Динамо» – Антон Шунин.
Источник: Metaratings