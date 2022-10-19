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    Лещук: «Ассоциирую себя только с «Динамо», но хочу играть больше»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поговорил о будущем.

    – Довольны ли вы вашем игровым временем в «Динамо»?

    – Я всегда говорил, что мне хочется больше играть.

    – Видите ли вы свое будущее в «Динамо» или не исключаете варианта, при котором будете рассматривать какие-то другие клубы?

    – До окончания контракта с клубом ещe долго. Конечно, как воспитанник «Динамо» я хочу продолжать играть здесь и добиваться успехов именно с этой командой. Но никто не знает, что может произойти через год или два. Ситуации бывают разные и все зависит не только от меня – может быть, клуб скажет, что хочет другого вратаря. Пока я себя ассоциирую только с «Динамо».

    • В этом сезоне на счету Лещука 4 матча за «Динамо», в которых он пропустил 6 голов.
    • В сезоне РПЛ Лещук не выходил.
    • Основной вратарь «Динамо» – Антон Шунин.

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    Источник: Metaratings

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