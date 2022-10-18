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Юран призвал Зарему извиниться перед Федотовым

18 октября 2022, 19:26
27

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал слова Заремы Салиховой о главном тренере ЦСКА Владимире Федотове.

«Не знаю, что сподвигло Зарему на такие выражения. Федотов всe-таки тренер, который чего-то добился в этой жизни.

Салиховой нужно извиниться перед Федотовым за свои слова. Если у человека есть самоуважение – при этом человек интеллигентный – то он никогда не позволит себе высказывать такие вещи.

Я уверен, что она даже не знакома с тренером ЦСКА. Очень печально слышать такие вещи», – сказал Юран.

  • Зарема сравнила главного тренера ЦСКА Владимира Федотова с конюхом.
  • Федотов, говоря о стычке с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».
  • Зарема ответила ему: «Сложно выбить «Сочи» из человека».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Федотов Владимир Юран Сергей Салихова Зарема
Комментарии (27)
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Красногвардейчик
1666110821
Молодец, Сергей, ещё какая то прости господи будет рот открывать
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Бывалый1488
1666111376
Зарема как мамбет.... Часто слишком рот открывает в последнее время, а по факту без федуна и его денег, она никто
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nik55
1666111789
он и есть конюх
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Persona_non_Grata
1666112725
Сразу после Федотова !!!
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sochi-2013
1666112850
Она перед Сочи должна извиниться, потому-что привязала этого ушлепка к нашему городу! Мы тоже извиняемся, что не смогли из него вывести быдлячество. Срок был маленьким.
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aaaaahhhh
1666116301
Хохла в Юране не убить:))))))))
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Красногорск_Фан
1666118559
Не берет его никто после увольнения. Хоть результаты команды его были хорошими. Говорит много. Иногда лучше жевать чупа-чупс. И ему и федотову. Медийные лица.
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FС Spаrtак
1666146311
перед кем извинятся скажи.перед старым дебилом
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Oldtrafford83
1666155201
Когда Юран будет извиняться не сказал?)
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zigbert
1666161626
Извиняться надо всем в том числе и Федотову.
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