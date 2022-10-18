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    Юран призвал Зарему извиниться перед Федотовым

    Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал слова Заремы Салиховой о главном тренере ЦСКА Владимире Федотове.

    «Не знаю, что сподвигло Зарему на такие выражения. Федотов всe-таки тренер, который чего-то добился в этой жизни.

    Салиховой нужно извиниться перед Федотовым за свои слова. Если у человека есть самоуважение – при этом человек интеллигентный – то он никогда не позволит себе высказывать такие вещи.

    Я уверен, что она даже не знакома с тренером ЦСКА. Очень печально слышать такие вещи», – сказал Юран.

    • Зарема сравнила главного тренера ЦСКА Владимира Федотова с конюхом.
    • Федотов, говоря о стычке с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».
    • Зарема ответила ему: «Сложно выбить «Сочи» из человека».

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    Источник: «Чемпионат»

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