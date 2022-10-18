Юран призвал Зарему извиниться перед Федотовым

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал слова Заремы Салиховой о главном тренере ЦСКА Владимире Федотове.

«Не знаю, что сподвигло Зарему на такие выражения. Федотов всe-таки тренер, который чего-то добился в этой жизни.

Салиховой нужно извиниться перед Федотовым за свои слова. Если у человека есть самоуважение – при этом человек интеллигентный – то он никогда не позволит себе высказывать такие вещи.

Я уверен, что она даже не знакома с тренером ЦСКА. Очень печально слышать такие вещи», – сказал Юран.